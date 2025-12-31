La Guardia Civil frustra una rave ilegal cerca de Hellín con 1.000 vehículos llegados desde Francia o Dinamarca

Imagen de la rave que hace justamente un año se levantó en el aeropuerto de Ciudad Real.

Castilla-La Mancha ha vuelto a ser objetivo de los 'raveros' en este final de 2025. Como ya ocurriese hace justamente un año, cuando centenares de jóvenes de toda Europa tomaron terrenos del aeropuerto de Ciudad Real para organizar una fiesta ilegal que se prolongó hasta el Día de Reyes, en esta víspera de Nochevieja han vuelto a intentarlo en la comarca de Hellín aunque sin éxito.

El campamento, compuesto por alrededor de mil vehículos y caravanas procedentes de diferentes puntos de España y países europeos como Francia y Dinamarca, pretendía instalarse junto al embalse del Cenajo, en el término municipal de Hellín (Albacete) a última hora de la noche de este martes.

Allí, fueron disueltos por los agentes de la Guardia Civil y como segunda opción se desplazaron a Cordovilla, una pedanía de Tobarra donde tampoco pudieron cumplir con sus planes.

Así lo ha explicado la alcaldesa tobarreña, Estefanía Escribano en unas declaraciones concedidas a la agencia Efe en las que precisa que los primeros vehículos comenzaron a llegar sobre las 23:00 horas y fueron disueltos pasadas las 3:00 de la madrugada.

Durante el operativo, ha señalado, se vivieron momentos de tensión, cuando algunos integrantes de la caravana increparon a los agentes y vehículos de los agentes.

La alcaldesa ha confirmado que por el momento no han podido armar la logística necesaria para poner en marcha la fiesta pero teme que los organizadores hayan cambiado de ubicación y puedan volver a intentarlo.

Para frustrar estos planes, fuentes de la Guardia Civil de Albacete han confirmado a la misma agencia que están siguiendo de manera estrecha los movimientos de los asistentes, que por el momento "están controlados".

Objetivo, evitar lo de hace un año

El objetivo de la Guardia Civil es abortar una concentración ilegal como la que se produjo hace un año en los terrenos del aeropuerto de Ciudad Real.

La llamada 'Big Fucking Party 2025' llegó a colapsar carreteras y vías de comunicación en sus inicios y congregó a más de 1.500 personas, según los cálculos de la Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real, durante las más de 150 horas que la música sonó de manera ininterrumpida.

Durante esos días, los que transcurrieron entre Nochevieja y Reyes, los asistentes acudieron a la llamada de los organizadores, que se habían valido de canales de comunicación instantánea como Telegram para ofrecer los detalles de la fiesta y burlar las medidas de seguridad.

La otra cara de la diversión se produjo tras su partida con la acumulación de más de 50 toneladas de basura, según lamentaba la empresa propietaria del aeropuerto ciudadrealeño.