La Sierra del Segura impulsa el turismo itinerante con nuevas áreas de autocaravanas en cuatro pueblos de Albacete

Los municipios albaceteños de Férez, Socovos, Letur y Paterna del Madera, ubicados en la Sierra del Segura, contarán con nuevos aparcamientos de autocaravanas, una actuación que se enmarca dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino para la Sierra del Segura.

Según ha informado el Grupo de Acción Local (GAL) Sierra del Segura, en los próximos meses se adecuarán cuatro espacios en otras tantas localidades de la provincia de Albacete. La actuación refuerza la "apuesta de la comarca por un modelo turístico sostenible, ordenado y adaptado a las nuevas formas de viajar con el objetivo de mejorar la experiencia del visitante en el destino".

El GAL Sierra del Segura velará por la planificación técnica, la coordinación con los equipos municipales, la supervisión del diseño de las instalaciones y el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad, calidad y accesibilidad definidos por el plan de sostenibilidad turística.

Los nuevos aparcamientos están concebidos como espacios ordenados y diseñados para regular el estacionamiento y pernocta de autocaravanas, evitar impactos sobre zonas sensibles, facilitar servicios básicos para los usuarios y promover un uso responsable del territorio.

El presidente del GDR Sierra del Segura, Federico Moreno, ha indicado que "la creación de estos aparcamientos supone un paso más en la apuesta comarcal por un turismo sostenible, accesible y conectado, además de poder atender la creciente demanda del turismo itinerante contribuyendo a la diversificación del alojamiento rural en la comarca".

Asimismo, ha añadido que el plan de sostenibilidad turística "sigue materializándose en inversiones tangibles que mejoran la calidad de vida de los habitantes y amplían las oportunidades del turismo como motor del desarrollo en el territorio".

Los nuevos aparcamientos mejorarán la oferta turística a través de la diversificación de los servicios y la atracción de un segmento de viajeros en crecimiento. Asimismo, contribuirá a impulsar la economía local puesto que habrá mayor consumo en comercios, bares, restaurantes y servicios municipales. Del mismo modo, reducirá la masificación y los estacionamientos incontrolados y reforzará la marca Sierra del Segura como territorio innovador y responsable.

"Las numerosas actuaciones que se han llevado a cabo en estos años dentro del plan de sostenibilidad turística, junto a las que se están acometiendo actualmente y a las que se ejecutarán en los próximos meses, demuestran que nuestra comarca apuesta por una movilidad sostenible y un turismo responsable y está avanzando en sus objetivos con proyectos reales, transformadores y resilientes", ha añadido Moreno.