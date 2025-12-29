Albacete sufre nuevos robos de cable con cortes de luz y pide "más civismo": 40 kilómetros sustraídos en un año

El concejal de Proximidad de Albacete, Carlos Calero, ha condenado los recientes robos de cableado en diversas zonas de la ciudad. Entre los puntos afectados destacan un tramo en la carretera de Valencia, la plaza Miguel Ángel Blanco, la plaza Puente de Madera, la calle Doctor José María Sánchez Ibáñez y el centro de transformación del Colegio Ginés de los Ríos.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, estos actos vandálicos han provocado cortes en el suministro del alumbrado público.

Ante esta situación, el concejal ha solicitado "paciencia y comprensión a los vecinos", asegurando que "los servicios municipales trabajan a marchas forzadas para restablecer el servicio lo antes posible".

En el último año se han sustraído más de 40 kilómetros de cable eléctrico en la ciudad. Por ello, el Consistorio ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana, apelando "al civismo, el respeto y la responsabilidad de todos para proteger los bienes que pertenecen a todos los albaceteños".

Respecto a la seguridad, Calero ha detallado que "estamos empleando todos los medios de la Policía Local, siempre en coordinación con la Policía Nacional y la Guardia Civil. A pesar de tener competencias limitadas en seguridad y orden público, ya se han efectuado varias detenciones por robo de cobre".

Ha subrayado que la Policía Local mantiene vigilancias periódicas en todos sus turnos, cubriendo tanto el casco urbano como el Parque Empresarial de Campollano, para prevenir unos robos que dañan gravemente el patrimonio público y la actividad privada.

Para paliar los efectos de estos delitos, el concejal ha recordado que el Ayuntamiento ha licitado recientemente un contrato de 91.000 euros destinado específicamente a la reposición del cableado en las instalaciones de alumbrado exterior de todo el término municipal y sus pedanías.

Carlos Calero ha incidido en la importancia de la concienciación y la vigilancia activa, ha advertido que "estos delitos contra el patrimonio resultan muy perjudiciales para la ciudadanía" y ha reafirmado el compromiso municipal "por intensificar las medidas de prevención".