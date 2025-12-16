La Diputación de Albacete y Globalcaja firman una nueva operación para garantizar liquidez a los ayuntamientos

La Diputación de Albacete, a través de su Organismo Autónomo de Gestión Tributaria, Gestalba, ha formalizado una nueva operación de tesorería con Globalcaja destinada a asegurar ingresos estables a los ayuntamientos de la provincia desde el inicio del ejercicio 2026.

La operación, por un importe total de 65 millones de euros, permitirá a los consistorios disponer de liquidez desde el mes de enero, sin necesidad de esperar a la recaudación efectiva de los tributos municipales.

Se trata de una herramienta clave para garantizar la continuidad de los servicios públicos, afrontar gastos corrientes, cumplir compromisos con proveedores y planificar inversiones con mayor estabilidad presupuestaria.

Firma Dipualba-Globalcaja en Gestalba. Diputación de Albacete

La adjudicación a Globalcaja se ha producido tras un proceso público, competitivo y transparente, en el que han participado ocho entidades financieras nacionales, resultando la oferta de Globalcaja la más ventajosa.

Municipios más pequeños

Desde el ámbito municipal, esta operación cobra especial importancia para los ayuntamientos de menor tamaño, que encuentran en Gestalba y en el respaldo financiero de la Diputación, con la colaboración de Globalcaja, una garantía de igualdad de oportunidades para prestar servicios públicos de calidad, con independencia de su capacidad recaudatoria o del calendario fiscal.

El presidente de la Diputación, Santi Cabañero, ha subrayado que "esta operación permite que los ayuntamientos tengan tranquilidad financiera desde el primer día del año, algo esencial para gobernar con planificación y responder con rapidez a las necesidades de la ciudadanía".

Colaboración institucional

En la misma línea, el director general de Globalcaja, Pedro Palacios, ha destacado el compromiso de la entidad con el territorio y con un modelo de colaboración institucional centrado en las personas y los municipios.

"Esta operación reafirma nuestro compromiso con todos los municipios de la provincia de Albacete, al reforzar la estabilidad económica de las administraciones locales y permitir a los ayuntamientos seguir avanzando en proyectos que mejoren la calidad de vida de sus vecinos, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de nuestra tierra", ha señalado.

Seguridad y eficiencia

Gestalba gestiona actualmente, mediante convenios, las competencias tributarias y recaudatorias de la totalidad de los ayuntamientos de la provincia, con el objetivo de facilitar el pago de tributos a la ciudadanía y reforzar la eficiencia de la administración local.

Según las previsiones, el volumen total de padrones gestionados superará en 2026 los 170 millones de euros.

Memoria 2024

Los datos recogidos en la Memoria 2024 del organismo avalan la solidez del modelo: más de 158 millones de euros de cargo bruto gestionado, una recaudación en período voluntario del 94,24 %, más de 512.000 trámites online, 77.000 atenciones presenciales y una valoración media de 4,4 sobre 5 por parte de los ayuntamientos.

La firma del acuerdo ha contado con la presencia del presidente provincial, Santi Cabañero, y del director general de Globalcaja, Pedro Palacios. Al acto han asistido también el vicepresidente de la Diputación, Fran Valera; el secretario de la institución y del Organismo Autónomo, Francisco Suay; y la subdirectora de Gestalba, Amparo Delgado Muñoz.

Proceso de ampliación

Por parte de Globalcaja, han acompañado al director general el responsable de Relaciones Institucionales, Antonio González, y la responsable territorial de Instituciones y Colectivos de Albacete, Mª Encarnación Simarro.

La rúbrica se ha llevado a cabo en la sede de Gestalba, que se encuentra inmersa en un proceso de ampliación y reforma para dotarse de unas instalaciones modernas, vanguardistas y plenamente accesibles, tanto para la ciudadanía como para los profesionales que prestan servicio en el organismo.

Con esta nueva operación, la Diputación de Albacete y Globalcaja reafirman su compromiso con una gestión tributaria pública, moderna y cercana, así como con mecanismos financieros que refuercen la autonomía, la estabilidad y el futuro de los ayuntamientos de la provincia.