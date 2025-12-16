El belén de plastilina de 1.000 figuras y esencia manchega creado por 600 alumnos de un colegio católico de Albacete

Portal de Belén del Colegio Nuestra Señora del Rosario (Dominicas).

Los más de 600 alumnos del Colegio Nuestra Señora del Rosario (Dominicas) de Albacete han dado forma este año a uno de los portales de Belén más originales de Castilla-La Mancha: un espectacular nacimiento de plastilina con alrededor de 1.000 figuras.

Esta iniciativa navideña, que ha involucrado a toda la comunidad educativa (familiares y profesores), tiene un carácter solidario.

La visita es gratuita, pero se habilita un espacio para donativos voluntarios que serán destinados a los proyectos de inclusión social de las Misioneras de la Anunciata.

Portal de Belén de plastilina de Albacete. Colegio Nuestra Señora del Rosario (Dominicas)

Además, este año el belén adquiere un significado especial al sumarse a la celebración del 75 aniversario de la Diócesis albaceteña. Al respecto, incorporan la representación de distintas localidades diocesanas concebidas como pequeños escenarios.

Cada pueblo aparece sugerido mediante edificios, paisajes o elementos característicos. Entre las escenas tradicionales del nacimiento de Jesús, los Reyes Magos o los pastores, se cuelan referencias como los tambores de Tobarra o el Ayuntamiento de Albacete.

Monumento al tambor de Tobarra representado en el portal de Belén del Colegio Nuestra Señora del Rosario.

Por ende, este belén no solo llama la atención por el material (plastilina de colores moldeada a mano por niños y niñas de todas las edades escolares) sino también por su marcada esencia manchega.

El resultado final es una mezcla de imaginación infantil, tradición cristiana y compromiso solidario donde detrás de cada figura de plastilina está el nombre de un niño y una identidad regional.

Figuras del belén en primer plano.

Todo ello, convierte al portal de Belén del Colegio de Nuestra Señora del Rosario (Dominicas) de Albacete en visita solidaria de referencia estas navidades.