El belén de plastilina de 1.000 figuras y esencia manchega creado por 600 alumnos de un colegio católico de Albacete
Entre las escenas tradicionales, se cuelan referencias como los tambores de Tobarra o el Ayuntamiento de Albacete.
Los más de 600 alumnos del Colegio Nuestra Señora del Rosario (Dominicas) de Albacete han dado forma este año a uno de los portales de Belén más originales de Castilla-La Mancha: un espectacular nacimiento de plastilina con alrededor de 1.000 figuras.
Esta iniciativa navideña, que ha involucrado a toda la comunidad educativa (familiares y profesores), tiene un carácter solidario.
La visita es gratuita, pero se habilita un espacio para donativos voluntarios que serán destinados a los proyectos de inclusión social de las Misioneras de la Anunciata.
Además, este año el belén adquiere un significado especial al sumarse a la celebración del 75 aniversario de la Diócesis albaceteña. Al respecto, incorporan la representación de distintas localidades diocesanas concebidas como pequeños escenarios.
Cada pueblo aparece sugerido mediante edificios, paisajes o elementos característicos. Entre las escenas tradicionales del nacimiento de Jesús, los Reyes Magos o los pastores, se cuelan referencias como los tambores de Tobarra o el Ayuntamiento de Albacete.
Por ende, este belén no solo llama la atención por el material (plastilina de colores moldeada a mano por niños y niñas de todas las edades escolares) sino también por su marcada esencia manchega.
El resultado final es una mezcla de imaginación infantil, tradición cristiana y compromiso solidario donde detrás de cada figura de plastilina está el nombre de un niño y una identidad regional.
Todo ello, convierte al portal de Belén del Colegio de Nuestra Señora del Rosario (Dominicas) de Albacete en visita solidaria de referencia estas navidades.