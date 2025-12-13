Letur y la Sierra del Segura (Albacete) vuelven a mirar al cielo con preocupación: Emilia podría descargar 80 litros

Letur, el pueblo arrasado por la dana del 28 de octubre de 2024 que se llevó por delante la vida de seis personas, vuelve a mirar al cielo con preocupación por el paso de la borrasca Emilia que pondrá en alerta naranja a la comarca de las Sierras de Alcaraz y Segura este domingo, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El aviso, que comenzará a las 9:00 horas y estará activo hasta las 23:59, pronostica acumulados 30 litros por metro cuadrado en una hora y 80 en doce horas. A partir de esa hora y hasta las 05:59 horas del lunes día 15, la Aemet rebaja el aviso a nivel amarillo por una precipitación acumulada de: 60 litros en doce horas.

También en la provincia de Albacete, habrá un aviso activo de nivel amarillo por lluvias intensas de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y 60 en doce horas en Hellín y Almansa.

Activación del Meteocam

Ante este pronóstico, el Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, activará a las 08:00 horas del domingo en Fase de Alerta -Situación Operativa 0-, el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam) para toda la provincia.

De esta manera, el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 ha procedido a informar a los ayuntamientos y grupos de intervención concernidos, para que puedan establecer las medidas de prevención, seguimiento y respuesta que estimen oportunas ante esta situación.

Tanto la evolución de las predicciones de riesgo de la Aemet, como las incidencias que se vayan produciendo y sus posibles consecuencias serán valoradas por la dirección del Plan, para ir adaptando el nivel de respuesta, ha informado la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital.

En este sentido, la activación del Meteocam en fase de alerta se enmarca dentro de la acción integral del Gobierno regional para, de forma coordinada y mediante la optimización de los recursos, ofrecer una respuesta planificada ante cualquier situación de emergencia. De hecho, desde el Servicio de Emergencias 112 se iniciará un seguimiento de las incidencias que se puedan producir debido a estas lluvias.