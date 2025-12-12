Cabañero aprueba un presupuesto récord que supera los 175 millones en la Diputación de Albacete con el apoyo del PP

El pleno de la Diputación de Albacete ha aprobado este viernes, con los votos a favor de PSOE y PP, y en contra de Vox, los presupuestos para 2026 que superan los 175 millones de euros y más de 211 si se tienen en cuenta las asignaciones a los organismos autónomos.

El vicepresidente responsable del área económica, Fran Valera, ha calificado estas cuentas como “históricas, al menos en la última década” en la institución y ha destacado la voluntad de llegar a acuerdos del Partido Popular, según ha informado la institución en un comunicado de prensa.



En Valera ha recordado que el presupuesto de la institución asciende a 175 millones, un 25% más que el del año anterior, y que, si se tiene en cuenta el perímetro consolidado con consorcios y organismos autónomos, “se superan los 211 millones de euros", es decir, "una cifra histórica para la institución”.

Para el vicepresidente, ese volumen económico “no es un fin en sí mismo, sino la herramienta cotidiana de los representantes municipales para dar respuestas al día a día”.



Además, ha considerado que son "unas cuentas claramente progresistas", que ponen en el centro a las personas y a los servicios públicos y que "no renuncian a políticas clave como la igualdad, la solidaridad internacional, la Agenda 2030 o el refuerzo del Estado del Bienestar en el medio rural".



Cabañero agradece el talante

Por su parte, el presidente de la Diputación, Santiago Cabañero, ha agradecido “el tono y el talante” mostrado por los grupos políticos.



En el caso del Grupo Vox, ha reconocido las profundas diferencias ideológicas existentes, pero ha querido valorar “las buenas formas y la capacidad de interlocución”, por lo que ha subrayado la importancia de la dimensión humana en la política.



Del Grupo Popular ha destacado especialmente "el buen ejemplo" que a su juicio ha dado la Diputación de Albacete, y ha señalado que "la esencia de la democracia no está en buscar permanentemente la confrontación, sino en trabajar desde el consenso".

Un acuerdo que ha valorado de manera especial en un contexto político como el actual, marcado por la "crispación".