El Ministerio de Transportes invertirá 4,65 millones de euros en la mejora de la Variante Oeste de Albacete

La Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha ha informado, a través de una nota de prensa, que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por 4.648.078 euros (IVA incluido) la rehabilitación superficial del firme de la carretera N-322, entre los kilómetros 348 y 356,4, en la Variante Oeste de Albacete. El anuncio de licitación se publicará próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Según la nota, el objetivo de los trabajos es mejorar la regularidad superficial del firme, alargar su vida útil y garantizar unas condiciones de circulación y seguridad vial adecuadas. La actuación consistirá en el fresado de las capas de firme deterioradas y su reposición, con un recrecido de tres centímetros de espesor en el tronco. También se adecuarán los sistemas de contención y se restituirán las marcas viales y el balizamiento que sean necesarios.

La información remitida por la Delegación del Gobierno recuerda que esta actuación se enmarca en el programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que el Ministerio ha invertido 320,88 millones de euros desde junio de 2018 en la provincia de Albacete. Según la nota, estas inversiones generan un impulso significativo para mejorar la calidad de servicio de la infraestructura viaria estatal existente.

Asimismo, la Delegación indica que recientemente se licitó un contrato por 12,8 millones de euros para la conservación y explotación de 205 kilómetros de carreteras del Estado en la provincia, y que se ha aprobado definitivamente el estudio informativo para las variantes ferroviarias en el entorno de la laguna del Salobrejo en Albacete.