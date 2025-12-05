Globalcaja da la bienvenida a la Navidad en Albacete con su tradicional belén "cargado de inclusión"

El tradicional belén de Globalcaja ya puede visitarse en Albacete, tras su inauguración por parte del presidente de la Fundación Globalcaja y vicepresidente de la entidad, Herminio Molina, y la presidenta de Asprona, María Dolores Olivares. Ambos han animado a la ciudadanía a contemplar cada uno de los detalles de esta recreación navideña de 20 metros cuadrados de superficie, 2,5 metros de altura y 270 figuras.

El acto inaugural ha contado con la actuación del coro del IES Parque Lineal, que ha interpretado villancicos antes de descubrir al público este belén, un proyecto creativo cargado de valor social y que cada año sorprende con una nueva configuración, en los escaparates del Casino Primitivo, en la céntrica calle Tesifonte Gallego.

Herminio Molina ha destacado que son 39 las Navidades en las que Globalcaja ha estado presente a través de este Belén, que es todo un símbolo de la cercanía a las personas y el compromiso con el territorio que tiene Globalcaja, tal y como ha informado la entidad en nota de prensa.

"El belén supone para la entidad una nueva oportunidad de colaborar con Asprona y también nuestra forma de contribuir a la oferta cultural navideña, ofreciendo este plan familiar que es disfrutar con cada uno de los detalles de las escenas creadas, un motivo más para salir a pasear por la ciudad, comprar en nuestros comercios y consumir en nuestra hostelería, con lo que también colaboramos en la dinamización de nuestra economía".

El vicepresidente de Globalcaja ha tenido palabras de agradecimiento para el IES Parque Lineal, por fomentar la música en sus aulas con la calidad que han demostrado en la interpretación de villancicos, y, por supuesto, a Asprona por hacer realidad cada año, este proyecto tan creativo, que apuesta por la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad intelectual.

Gratitud de Globalcaja

María Dolores Olivares ha expresado su gratitud a Globalcaja por confiar, desde hace cinco años, la restauración de las piezas de su belén y su montaje, al Centro Ocupacional 'Eloy Camino'. Este año, han sido 14 chicos y chicas del taller de Ideas Creativas, dirigidos por las belenistas Vanesa Collados y María Isabel Risueño, los que se han implicado y trabajado durante todo un año en la recuperación y restauración de las figuras, y en el último mes ya en su montaje.

"Este belén nos ayuda a visibilizar el trabajo, la creatividad y el talento de las personas con discapacidad intelectual", ha subrayado María Dolores Olivares, que ha invitado a los albacetenses y visitantes de la ciudad a disfrutar de esta parada obligatoria en la Ruta de Belenes.

Aarón García Jiménez, en nombre de los chicos de Asprona que han trabajado en el belén, no ha podido ocultar su emoción. "Sin el belén no puedo estar, porque la Navidad me gusta un montón", ha contado Aarón, tras relatar que junto a sus compañeros han trabajado en la construcción de montañas y el arreglo de figuras.

El belén de Globalcaja está compuesto este año por 270 piezas y figuras, distribuidas en todas las escenas bíblicas que no pueden faltar en esta tradicional recreación navideña. Desde la Anunciación hasta la llegada de los Reyes Magos, pasando por el Sueño de José y, por supuesto, el nacimiento del Niño Jesús.

Cada año, el equipo de Asprona restaura nuevas piezas y construye nuevas escenas y edificios, en esta ocasión, han incluido un oasis en el desierto y ampliado el castillo incorporando perspectivas interiores.