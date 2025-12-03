Prisión permanente revisable para la mujer que asesinó a su bebé recién nacido en Elche de la Sierra (Albacete)

La condenada, a la derecha, junto a su abogada en el juicio celebrado en Albacete. EFE/ Manu / POOL

La mujer acusada de asesinar a su bebé recién nacido en enero de 2023 en el municipio de Elche de la Sierra (Albacete) ha sido condenada a prisión permanente revisable por parte de la Audiencia Provincial.

De esta manera, la Sección Segunda ha impuesto la pena que solicitaba la Fiscalía apenas una semana después de que un jurado popular declarase a la mujer culpable de un delito de asesinato. Contra la sentencia cabe recurso ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

Su contenido, dado a conocer este miércoles por el Tribunal Superior de Castilla-La Mancha también impone a la mujer la pérdida de la patria potestad de otra hija, la prohibición de comunicarse con ella durante 31 años y una indemnización de 50.000 euros. De igual modo también la condena a resarcir con otros 100.000 euros al que en ese momento era su marido y padre del bebé.

Según la sucesión de hechos probados que recoge la sentencia, la mujer era plenamente consciente de su embarazo, se lo ocultó a su familia y dio a luz sola en su edificio. De esta manera, tras el alumbramiento ocultó al recién nacido en bolsas de plástico y lo depositó en un cubo de la basura para "acabar con su vida".

Cuando por la noche la suegra de la mujer llegó a su casa y vio el suelo manchado de sangre, aseguró que se debía a que había padecido una menstruación muy abundante, por lo que su marido la trasladó al Hospital de Hellín.

Ante los médicos, la mujer negó haber estado embarazada o haber dado a luz, mientras esa misma noche el recién nacido fallecía por un "fallo cardiorrespiratorio provocado por un shock hipovolémico, hipotermia y asfixia".

La sentencia señala que la mujer causó la muerte de su hijo "a propósito" e indica que "la criatura al nacer se encontraba desprotegida, indefensa y sin posibilidad de sobrevivir sin la ayuda de terceros".

La magistrada también considera probado que la condenada no tenía afectadas sus capacidades y que sabía lo que hacía.