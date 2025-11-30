Albacete inaugura su decoración de Navidad ante 35.000 personas: habrá 15 árboles de 11 metros de altura

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, junto a Luna, Gema, Antonio y Andrea, un grupo de niños de la asociación de apoyo a la discapacidad UnoMás, han encendido este sábado las luces navideñas en el transcurso de un gran acto festivo que se ha desarrollado en el Altozano y la calle Ancha. Según la Policía Local, más de 35.000 personas han participado en una fiesta con música, animación, chocolate caliente y fuegos artificiales.

Albacete brillará "más y mejor que nunca" durante estas fechas tan especiales. Serrano ha asegurado "que esta iluminación espectacular, única y elegante, iluminará nuestros corazones y hará brillar la ilusión como un deseo compartido". Además, ha deseado "alegría y esperanza" a vecinos y visitantes.

El acto ha contado con el animador del Albacete Basket, Pablo Moreno, y las actuaciones de la Banda Sinfónica Municipal y el coro del Real Conservatorio Profesional de Música y Danza de Albacete, que han interpretado varias piezas musicales de temática navideña, incluidos villancicos populares.

Con el apoyo de los miembros de la Federación de Comercio de Albacete, se han instalado tres puntos de reparto de chocolate para todos los asistentes, lo que ha servido para combatir el frío.

Uno de los puntos fuertes del acto ha sido el primer pase del espectáculo de luz y sonido en el eje peatonal de la calle Ancha, una función recibida con fuertes aplausos. Las luces de 15 grandes árboles luminosos de 11 metros de alto y las 60 estrellas de dos por dos metros se han unido a diferentes canciones navideñas para una experiencia inmersiva de la que se ofrecerán cinco pases diarios: a las 18:00, las 19:00, las 20:00, las 21:00 y las 21:30 horas.

El encendido de las luces de Navidad congregó a una multitud en Albacete.

Un castillo de fuegos artificiales lanzado desde la azotea del Museo Municipal y el villancico Feliz Navidad de José Feliciano, interpretado por la Banda Sinfónica Municipal, han supuesto dos de los momentos álgidos del acto. Posteriormente, Moreno animó al público hasta el segundo pase del túnel luminoso.

El alcalde ha deseado que "en estas fechas tan especiales disfrutemos juntos de nuestra ciudad y de lo mucho que nos une". Serrano se ha comprometido "a seguir trabajando para que todo el municipio, todos los barrios y pedanías, tengan también el mejor ambiente, con una iluminación extraordinaria".

Las palabras del primer edil también han saludado el esfuerzo de comerciantes y hosteleros. Asimismo, ha recordado que también se ha programado "una potente Navidad Cultural, con propuestas especiales como el espectáculo de luz y sonido en los Jardinillos". Serrano ha recordado que su ciudad "está abierta a todos, también en Navidad".