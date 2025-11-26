Albacete da la bienvenida a la Navidad con un encendido "más espectacular que nunca": túnel de luz de más de 200 metros

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha invitado a toda la ciudadanía a asistir este sábado, de 19:00 a 21:00 horas, el acto oficial de encendido de la iluminación navideña en la Plaza del Altozano, una celebración que promete ser "mucho mejor y más espectacular que nunca" y que el pasado año congregó a más de 30.000 personas.

El evento comenzará a las 19:00 horas, amenizado por Pablo Moreno, speaker del Albacete Basket, quien conducirá una tarde repleta de música, sorpresas e ilusión.

A las 19:30 horas, la Banda Sinfónica Municipal y el coro del Real Conservatorio Profesional de Música y Danza de Albacete interpretarán clásicos navideños como Jingle Bell Rock, Oh Blanca Navidad y un popurrí de villancicos populares.

Presentación acto iluminación navideña 2025. Ayuntamiento de Albacete

El momento central llegará a las 20:00 horas, cuando los niños Luna, Gema, Antonio y Andrea, de la Asociación Un@Más, sean los encargados de pulsar el botón que encenderá toda la iluminación navideña de la ciudad, siguiendo la tradición inclusiva de años anteriores con Asprona y Afanion. "Albacete apuesta por la inclusión, la igualdad y la accesibilidad", ha destacado Serrano.

Detalles del evento

Tras el encendido y el primer paso del túnel de luz de la calle Ancha —que este año duplica su longitud y alcanza más de 200 metros, con 15 árboles luminosos de 11 metros y 60 estrellas de 2x2 metros— la ciudad disfrutará de un espectacular castillo de fuegos artificiales, lanzado desde la azotea del Museo Municipal.

Durante el acto habrá además tres puntos de reparto gratuito de chocolate, en colaboración con los comerciantes de Fecom: en la Filmoteca, en el Paseo de la Libertad y frente a Legorburo en la calle Ancha.

Serrano ha detallado que el túnel de luz, con una inversión de 421.000 euros, utilizará tecnología Ecogreenlux, un material 100 % reciclable y biodegradable que reduce la contaminación lumínica en un 85 % y el consumo energético en un 60 %.

Del 30 de noviembre al 7 de enero se ofrecerán 195 espectáculos, casi 3.000 minutos de luz y sonido, con cinco pases diarios (18:00, 19:00, 20:00, 21:00 y 21:30 horas).

Iluminación extraordinaria

El pasado año, más de 350.000 personas disfrutaron de los pases del túnel de luz de la calle Ancha. El acto concluirá a las 21:00 horas con la interpretación del villancico 'Feliz Navidad' por la Banda Sinfónica Municipal.

La iluminación extraordinaria contará este año con 310 arcos y más de 190 árboles luminosos, repartidos entre la capital (250 arcos y 150 árboles) y las pedanías (60 arcos y 40 árboles).

Las luces funcionarán de 18:00 a 00:00 horas hasta el 21 de diciembre, y hasta las 2:00 de la madrugada desde el 22 de diciembre hasta el 7 de enero, gracias a una inversión de 165.000 euros.

Espacio de oportunidades

Serrano ha agradecido la colaboración de la Diputación Provincial, destacando su "espíritu constante de lealtad institucional", mientras que el diputado Dani Sancha ha subrayado que la iluminación navideña se ha convertido en un "espacio de oportunidades" para toda la provincia y un motor económico para el comercio, la hostelería y el turismo.

Por su parte, Lourdes Alcolea, presidenta de Un@Más, ha expresado su agradecimiento por contar con sus niños en un acto tan especial: "Estamos muy ilusionados".

El alcalde ha concluido destacando su deseo de que este encendido sea "un gran acto para empezar la Navidad", impulsando el comercio local y proyectando la imagen acogedora de Albacete como un atractivo para visitantes y vecinos.