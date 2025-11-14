Javier cría gallinas camperas en Albacete en plena subida del huevo: "Ahora tenemos más gastos y una nave vacía"

España atraviesa un episodio de emergencia sanitaria por la proliferación de la gripe aviar y que ha llevado al Gobierno nacional a decretar el confinamiento de las aves de corral en todo el país. Castilla-La Mancha es una de las comunidades más afectadas por el virus H5N1, registrándose tres focos, dos en la provincia de Toledo y uno en Guadalajara, sacrificándose en uno de ellos más de 100.000 gallinas para contener la expansión.

Este encierro está golpeando con fuerza a los ganaderos como Javier Sáez, uno de los propietarios de la granja de gallinas camperas 'Huevos Las Tres Eses' en Almansa (Albacete). Este hombre de 46 años atiende por teléfono a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha para denunciar las consecuencias que están sufriendo.

A su criterio, el principal inconveniente de tener a las aves encerradas es que "se estresan, bajan su índice de puesta y comienzan a ponerse agresivas entre ellas al estar todas sueltas dentro de la nave", lamenta.

Hace diez años, Javier decidió montar 'Huevos Las Tres Eses' junto a dos amigos de Almansa para ofrecer a toda la comarca huevos frescos y camperos. Año tras año, su proyecto avícola ha ido creciendo y hoy llegan a producir hasta 3.000 huevos diarios cuando tienen los tres lotes a pleno rendimiento.

Cerca de 2,5 millones de gallinas han tenido que ser sacrificadas este año en España por la gripe aviar. Sin embargo, las consecuencias negativas para las granjas no acaban aquí. Las últimas restricciones del Ministerio de Agricultura impiden criar aves y prohíben el movimiento de animales, agravando el bienestar de los mismos y paralizando la producción en decenas de explotaciones como la de este albaceteño.

Javier empacando huevos.

"Una de las naves está vacía y sin producción de cara a las fechas que vienen", detalla Sáez. Además, pone el foco en los gastos añadidos relativos a la bioseguridad: "Ahora tenemos más gastos por el tema de los análisis en laboratorio, muestras de superficie, calzas... Todo eso lo estamos asumiendo nosotros".

Contratiempos que aterrizan en un contexto que no ayuda. El precio del huevo ha subido un 18% en España en el último año, triplicando la media de la Unión Europea. Según los datos oficiales publicados por Eurostat, nuestro país se sitúa actualmente como la séptima nación con mayor tasa de inflación en este alimento básico cuyo consumo sigue creciendo (+16% desde 2019, datos del Ministerio).

Huevo Las Tres Eses.

Javier y muchos otros productores manifiestan que el incremento del valor del pienso es uno de los principales factores del encarecimiento del huevo. Sea como sea, los expertos advierten que mientras persista la crisis de la gripe aviar y no se siga reduciendo la producción podrían alcanzarse nuevos máximos históricos a corto plazo.

Casos como el de 'Huevos Las Tres Eses' ponen sobre la mesa que los avicultores afrontan el mayor reto de los últimos años entre exigencias sanitarias, incertidumbre comercial y una demanda que no deja de crecer. Por su parte, los consumidores verán cómo esta crisis repercute en sus bolsillos.