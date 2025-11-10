Albacete celebra sus 650 años como villa entregando Medallas de Oro a todos los alcaldes de la democracia

El Teatro Circo de Albacete ha acogido este lunes el acto de conmemoración del 650 aniversario de la firma del Privilegio de Villazgo otorgado a la ciudad por el Marqués de Villena. Una cita en la que se han entregado Medallas de Oro a todos los alcaldes y alcaldesas de la democracia.

En concreto, han recibido la distinción Salvador Jiménez, José Jérez, Carmina Belmonte, Juan Garrido, Carmen Oliver, Carmen Bayod, Javier Cuenca, Vicente Casañ y Emilio Sáez, mientras que el socialista Manuel Pérez Castell ya fue reconocido con la Medalla de Oro el año pasado, a título póstumo.

El socialista Salvador Jiménez y la 'popular' Carmen Bayod han hablado en nombre de los exalcaldes premiados, destacando el "gran honor" que ha supuesto para ellos recibir esta distinción. Y han hecho hincapié en que por encima de sus ideologías a todos los ha unido "trabajar por el desarrollo de Albacete".

En el acto también se ha reconocido con la Medalla de Oro a la Confederación de Empresarios de Albacete (FEDA), que ha recogido su presidente, Artemio Pérez.

También se han otorgado Medallas al Mérito Social al Colegio de Médicos de Albacete, que cumple 130 años en este ejercicio; a la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), por sus 40 años; y a la Base Aérea de Albacete.

El evento también ha contado con la actuación de la Banda Sinfónica Muncipal de Albacete y con el estreno de una obra de teatro preparada para esta efeméride por actores de grupos de aficionados al teatro en la ciudad.