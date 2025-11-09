El barrio con la renta más baja de Albacete iguala a las 3.000 viviendas de Sevilla: sus vecinos ganan 5.521 € al año

Aparentemente Albacete parece una ciudad tranquila, es más, fue catalogada como la urbe más segura de España para vivir según el ranking elaborado por AQ Creator y UNESPA, la patronal de seguros. "Es muy poco probable sufrir un robo o ser víctima de otros delitos", resaltaban en el estudio.

Sin embargo, a las afueras hay un barrio que se ha convertido en el emblema de la exclusión social, la delincuencia y la pobreza. Se trata del distrito de La Milagrosa o más conocido como 'Las 600' que, según el Atlas de Distribución de Renta de los Hogares 2023, tiene la misma renta que las 3.000 viviendas de Sevilla, símbolo nacional de marginación y vulnerabilidad en España.

5.521, 87 euros es la renta media anual por persona en las seiscientas (misma cifra que las 3.000 viviendas), lo que equivale a unos 460 euros mensuales. Estos datos colocan a este barrio en la cola de Albacete y en los últimos puestos del ranking nacional.

A pesar de que la renta media en Castilla-La Mancha ha experimentado un incremento superior a 1.000 euros en 2023, situándose en 26.399 euros anuales, sigue siendo de las más bajas del país solo por encima de Extremadura y Andalucía.

No solo La Milagrosa muestra datos alarmantes en cuanto a renta. Municipios como Villamanrique o Carrizosa, en la provincia de Ciudad Real, registraron una renta por persona de tan solo 16.000 euros anuales, ocupando los últimos puestos a nivel regional y nacional.

Medios nacionales han descrito La Milagrosa como un epicentro de analfabetismo, economía sumergida, viviendas precarias y exclusión. La falta de acceso a suministros básicos y los altos índices de desempleo, inseguridad y abandono institucional hacen que sus vecinos vivan prácticamente al día.

Este distrito fue construido en la década de los 70 bajo el Plan Urgente de Erradicación del Chabolismo que pretendía integrar y ofrecer vivienda digna a las familias que padecían de precariedad en la ciudad.

El proyecto se tradujo en el levantamiento de en torno a 600 viviendas sociales que se convirtieron en un gueto. La falta de planificación urbanística en infraestructuras que lo conectasen con el resto de zonas le propició una marcada exclusión.

Hoy, es el lugar con mayor porcentaje de desempleo de Albacete, ya que el paro supera el 70 por ciento. Las familias que habitan en estos bloques de hormigón comidos por la dejadez institucional sobreviven gracias a la economía sumergida.

Recientemente, el famoso youtuber italiano Zazza visitó el barrio y compartió en una entrevista con Jordi Wild unas declaraciones que se hicieron virales en las redes sociales: "El único milagro es cómo siguen sobreviviendo", afirmó.

Los más jóvenes apenas acceden a educación, de manera que su escaso nivel formativo apenas les abre puertas en el mercado laboral. El Ayuntamiento de Albacete destina 13 de cada 100 euros de su presupuesto a políticas de inclusión y atención a los sectores sociales más vulnerables, sin embargo, el reto de dignificar la vida en 'Las 600' y zonas afines es aún enorme.