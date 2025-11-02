Paco Núñez participa en el traslado de la Virgen de Belén en Almansa: "Estas tradiciones nos unen"

Paco Núñez participa en el traslado de la Virgen de Belén en Almansa. PP CLM

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha (PP‑CLM), Paco Núñez, ha participado este domingo en el traslado de la imagen de la Virgen de Belén, patrona de Almansa, al cementerio municipal con motivo de la misa de Difuntos.

La ceremonia se enmarca dentro del programa de actos del centenario de la coronación de la Virgen de Belén en la localidad, con el objetivo de acercar la imagen de la patrona a la sociedad almanseña.

Núñez, nacido en Almansa, fue alcalde de la ciudad entre 2011 y 2018. Su presencia en este acto religioso y cultural refuerza su vinculación continua con las actividades de su municipio natal, tanto en el ámbito cultural como en el religioso.

Paco Núñez durante el traslado de la Virgen de Belén. PP CLM

Durante su intervención, Núñez ha puesto en valor las expresiones populares de fe, señalando que "estas tradiciones, estos actos, configuran nuestra razón de ser y vertebran la región a través de la religiosidad popular y la participación de los vecinos en las mismas".

Asimismo, ha hecho un llamamiento a los castellanomanchegos para que continúen manteniendo las tradiciones y la cultura popular, "porque es uno de los símbolos que se transmiten de generación en generación y mantienen vivas nuestras raíces".

