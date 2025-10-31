Chinches y enfermos de cáncer sin recibir quimioterapia: CCOO denuncia el "abandono" de la cárcel de Albacete

Comisiones Obreras ha denunciado este viernes el "progresivo deterioro" del servicio sanitario del centro penitenciario La Torrecica, en Albacete. A juicio del sindicato, la situación está afectando tanto a la salud de las personas internas como a la de los trabajadores, así como a las personas voluntarias que acuden a la cárcel para desarrollar distintas actividades.

Según CCOO, la prisión de Albacete no es una excepción al abandono generalizado de la sanidad en los centros penitenciarios. "Actualmente solo se cuenta con un médico contratado temporalmente, cuando debería haber dos, conforme a la RPT (Relación de Puestos de Trabajo). Esto se traduce en una sobrecarga de trabajo para el resto del personal, que se ve obligado a desempeñar tareas que no le corresponde cuando el único médico que hay está de descanso o de vacaciones", explican.

El sindicato también denuncia que, por razones desconocidas, no se están realizando los traslados hospitalarios de los internos enfermos que deben acudir a sus citas médicas. Estas salidas, que dependen de las Fuerzas de Seguridad, se están incumpliendo hasta el punto de que ha habido casos de enfermos de cáncer que no han podido recibir su sesión de quimioterapia.

"Esta merma del personal sanitario no sólo está empeorando la salud de las personas internas, sino que además está aumentando la conflictividad, y en cualquier momento podemos lamentar que ocurra una desgracia", advierte la sección sindical de CCOO.

Plaga de chinches

A esto se suma la aparición de una plaga de chinches en el Centro de Inserción Social. Según los funcionarios de vigilancia, hace meses se detectaron chinches en una celda y un interno resultó afectado. "Lejos de atajar el problema tomando medidas inmediatas, la plaga se ha extendido y han sufrido picaduras más internos hasta el punto de que ha habido incluso que aislar y cerrar 10 celdas", aseguran desde el sindicato.

CCOO lamenta que a día de hoy la Dirección del centro siga sin informar a los delegados de prevención ni al resto de personas trabajadoras, ni se haya adoptado ninguna medida concreta para acabar con el problema.