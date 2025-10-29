Albacete celebrará sus 650 años de declaración de villa: rutas gastronómicas, exposiciones, charlas...

El Ayuntamiento de Albacete conmemorará los 650 años de la firma del Privilegio de Villazgo con un extenso programa de actividades que incluirá rutas gastronómicas, exposiciones al aire libre y conferencias sobre la historia de la ciudad.

Así lo ha anunciado el alcalde Manuel Serrano durante la presentación oficial celebrada este miércoles en el salón de plenos municipal.

Serrano ha recordado que "hace más de seis siglos iniciamos una aventura como ciudad que ha tenido una trayectoria hacia la mejora de la calidad de vida y la consolidación como núcleo urbano", subrayando que Albacete "tiene una historia cargada de grandes acontecimientos de los que debemos sentirnos orgullosos".

La programación arrancará el 6 de noviembre con la inauguración de la exposición '650 Aniversario del Villazgo', instalada en la Plaza de la Constitución.

Paneles temáticos

Según ha explicado Elvira Valero, directora del Archivo Histórico Provincial, la muestra contará con paneles temáticos que abordarán los principales hitos, personajes y documentos que marcaron la evolución de la ciudad desde el siglo XIV.

El 9 de noviembre tendrá lugar la Ruta Gastronómica Patrimonial, dividida en tres grupos de 60 personas, que recorrerán edificios emblemáticos como el Teatro Circo, el Museo de la Cuchillería, la Posada del Rosario o el Pasaje Lodares.

Recorrido

Durante el recorrido se ofrecerán degustaciones de tapas elaboradas por reconocidos chefs locales. Las entradas podrán adquirirse en la Oficina de Turismo de la Plaza del Altozano, y los beneficios se destinarán a la Fundación El Sembrador, de Cáritas.

El 10 de noviembre, el Teatro Circo acogerá un acto institucional de entrega de reconocimientos al Ejército del Aire, el Colegio de Médicos y la Universidad de Castilla-La Mancha, así como medallas a los distintos ediles que han formado parte del Ayuntamiento en la etapa democrática.

Conferencias históricas

En homenaje al Privilegio de Villa otorgado en 1375 por don Alfonso de Aragón, marqués de Villena, se celebrará también un ciclo de conferencias históricas en el Museo Municipal de Albacete, a las 18:00 horas.

La primera, el 12 de noviembre, estará dedicada a las figuras del marqués de Molins y el marqués de Salamanca, moderada por Almudena Blaya, directora del Archivo Municipal.

Gran ciudad

Los paneles de expertos continuarán el 19 de noviembre con una ponencia sobre 'La influencia de las aguas en la ciudad', dirigida por Miguel Lucas Picazo, y concluirán el 27 de noviembre con la charla 'Fortaleza, aldea y villa', moderada por Elvira Valero.

Serrano ha cerrado la presentación destacando que "Albacete, de villa se ha convertido en una gran ciudad a lo largo de los siglos, con un pasado notable, un presente vibrante y un futuro prometedor", citando las palabras del escritor Azorín: "Albacete, siempre".