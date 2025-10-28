La Diputación de Albacete activa 11,7 millones para reparar los daños de la dana en la red viaria provincial

La Diputación de Albacete ha aprobado este martes por unanimidad de todos los grupos políticos, una Modificación de Créditos por importe de más de 11,7 millones de euros destinada a financiar la reparación de las carreteras provinciales afectadas por la DANA.

La aprobación de este expediente coincide con una fecha de gran simbolismo: mañana se cumplirá un año exacto del devastador episodio meteorológico que dejó seis víctimas mortales en el municipio albacetense de Letur, además de cuantiosos daños materiales y un fuerte impacto emocional en la provincia y otras zonas afectadas, como el municipio conquense de Mira.

El acuerdo llega también el mismo día en que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publica la resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial que aprueba definitivamente las ayudas del Gobierno de España destinadas a reparar los daños provocados por la DANA.

Imagen del presidente provincial durante sus palabras en el Pleno. Diputación de Albacete

En el caso de Albacete, la resolución recoge 23 actuaciones impulsadas por la Diputación Provincial, por un importe total de 24,3 millones de euros, cofinanciados al 50 % por el Estado.

Tragedia

El vicepresidente económico y responsable de Obras y Carreteras, Fran Valera, ha sido el encargado de exponer el expediente, recordando en su intervención a "las víctimas de aquella tragedia que marcó a nuestra provincia y a todo el país, especialmente a los vecinos y vecinas de Letur".

Valera ha destacado que esta aprobación "nos permite dar una respuesta rápida, eficaz y responsable a los municipios más afectados por los daños, cumpliendo además con el plazo legal de tres meses para adjudicar las obras".

Imagen del vicepresidente provincial mostrando evolución de inversiones en Red Viaria. Diputación de Albacete

El vicepresidente ha explicado que el crédito aprobado permitirá actuar en más de 180 kilómetros de carreteras provinciales, fundamentalmente en las sierras del Segura y de Alcaraz, las zonas más afectadas por el temporal.

Inversión global

"Hablamos de una inversión global que supera los 24 millones de euros, de los que más de 11,7 millones proceden de fondos propios de la Diputación. Es una de las mayores operaciones de inversión en la red viaria provincial en décadas", ha subrayado.

Valera ha detallado también que la diferencia entre los 12,18 millones de euros totales de aportación provincial y los 11,73 millones aprobados hoy se debe a que una de las actuaciones —la carretera AB-4006, que une Liétor con El Ginete— ya se encuentra en ejecución.

"La urgencia mandaba y entendimos que, más allá de la confirmación de la subvención, debíamos comenzar los trabajos para garantizar la seguridad vial y la conexión entre los municipios afectados".

Cifra histórica

Con las actuaciones aprobadas y el crédito habilitado, la Diputación alcanzará una cifra histórica de inversión en carreteras, que desde 2019 supera los 58 millones de euros, frente a los apenas 700.000 u 800.000 euros anuales que se destinaban a principios de la pasada década.

El presidente de la Diputación, Santi Cabañero, ha cerrado la sesión con unas palabras de recuerdo y gratitud en el aniversario de la DANA: "Hace un año de aquella fatídica desgracia que azotó al levante español, y especialmente, a nuestros paisanos y paisanas de Letur".

Imagen general del Pleno Provincial. Diputación de Albacete

Cabañero ha destacado que este acuerdo unánime del Pleno es también "una forma de honrar la memoria de quienes sufrieron, trabajando por una provincia más segura y mejor preparada ante los fenómenos climáticos extremos".

Con esta aprobación, la Diputación de Albacete sigue avanzando con el plan de inversión viaria, que permitirá actuar en más de 420 kilómetros de la red provincial entre 2021 y 2026, con una inversión superior a los 60 millones de euros.