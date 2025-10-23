Más de 4.000 brujas y brujos se reúnen este fin de semana en Liétor: "Esto no es Halloween, es una tradición de aquí"

Encuentro de las Brujas y Brujos. Asociación Las Brujas de Liétor

Liétor, el bonito pueblo de la provincia de Albacete se prepara para acoger este fin de semana a miles de brujos y brujas de toda España. El VII Encuentro de las Brujas y Brujos se alargará este año durante tres días (del 24 al 26 de octubre).

Más de 4.000 personas acudieron la pasada edición y la organización espera superar esa cifra este 2025. El mercado esotérico, los pasacalles iluminados por fuego, los talleres de magia y los espectáculos familiares convertirán a Liétor en un auténtico "pueblo encantado".

"Esto no es Halloween, es una tradición de aquí", afirma Rocío Córcoles, la presidenta de la Asociación Cultural Las Brujas de Liétor en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha. Este evento cultural que nació hace ya siete años proviene "de una leyenda del pueblo que decía que este lugar era un refugio de brujas", explica.

Integrantes de la Asociación Las Brujas de Liétor.

"Queremos mantener el respeto por el Día de Todos los Santos y poner en valor nuestras raíces", incide Córcoles, que recuerda que la iniciativa surgió de forma modesta, fruto del cariño de un grupo de vecinas por su pueblo y su deseo de darle visibilidad.

"Queríamos hacer algo por Liétor y hoy, siete años después, somos un referente regional y eso nos llena de orgullo", destaca la presidenta. Este año, además, cuentan por primera vez con el patrocinio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, así como con el apoyo de la Diputación de Albacete y el Ayuntamiento.

Encuentro de Las Brujas de Liétor. Asociación Las Brujas

El programa arranca el viernes con un ritual de sanación con cuencos tibetanos a cargo de Rubén Martínez Miranda y una sesión de mediumnidad conducida por Pedro Gallardo, del centro esotérico 'La Mano de Anubis'.

El sábado será la jornada más intensa con el gran desfile de brujas y brujos, la batucada de Sambasores, talleres, actividades infantiles y una masterclass de zumba con Virginia Escámez.

A las 20:00 horas, el Conjuro del Fuego Mágico ofrecerá un impresionante espectáculo de antorchas. Después, la Banda Municipal Santiago Apóstol y la voz de Merce Chávez pondrán el broche final.

Sin duda, una cita mágica que transformará a Liétor en un epicentro de tradición y cultura que pone en valor las raíces más profundas de Castilla-La Mancha.