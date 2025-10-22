Albacete da luz verde a la construcción de 190 nuevas viviendas, 40 de ellas de protección pública

El Ayuntamiento de Albacete ha aprobado y adjudicado un nuevo desarrollo urbanístico para la construcción de 190 viviendas, 40 de ellas con protección pública. Así lo ha informado el concejal de Urbanismo, Julián Garijo, que ha detallado que se trata del sector OT-10.11, frente al recinto ferial del IFAB.

Según Garijo, el espacio tiene una capacidad para construir 450 viviendas, de las cuales 203 ya están en ejecución y en torno a 100 tendrán que ser de protección pública.

En cuanto al sector OT-10.11, el concejal ha explicado que se trata de un ámbito de 21.790 metros cuadrados de superficie, con un aprovechamiento lucrativo de 20.680 metros cuadrados de techo. Además, habrá dos parcelas de uso residencial, una de ellas con una edificabilidad de 6.654 metros cuadrados y la otra de 14.026 metros cuadrados.

"Este nuevo ámbito linda con la carretera de Madrid en una longitud de 50 metros, tramo que se reurbanizará continuando la tipología de acerado, zona verde y mobiliario urbano de la que dispone actualmente la Ciudad de la Justicia y zonas anexas", ha expresado.

El coste total de la intervención será de 3,9 millones de euros, incluyendo indemnizaciones por un importe de 1.180.000 euros. Las obras de urbanización costarán 1.970.000 euros y se estima un plazo de ejecución de 12 meses una vez iniciados los trabajos.

"Se ha dado un importante paso al aprobar y adjudicar hoy el PAU en el Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo. Ahora el acuerdo deberá ser ratificado en el pleno del próximo 30 de octubre", ha afirmado.

Por último, el concejal ha asegurado que el objetivo de este nuevo programa de actuación urbanizadora es "transformar los obsoletos usos industriales existentes con edificaciones degradadas en un uso residencial más acorde con el entorno de la unidad de actuación anexa y los barrios próximos".