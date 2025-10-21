Rechazo frontal de seis pueblos de Albacete a un macrovertedero que procesará 75.000 toneladas de residuos al año

Fuente-Álamo ha vivido una noche histórica con una masiva respuesta ciudadana contra el proyecto del macrovertedero de residuos previsto en el municipio. La Casa de la Cultura se ha llenado hasta los pasillos durante la charla convocada por la Asociación Juntos por Fuente-Álamo, en la que vecinos, agricultores y representantes municipales expresaron su rotundo rechazo a una iniciativa que, según advirtieron, amenaza la salud, la economía y el entorno natural de toda la comarca.

El salón ha registrado un lleno absoluto, con numerosas personas de pie e incluso siguiendo la charla desde fuera, ante la imposibilidad de acceder al recinto.

El ambiente ha sido de unión, orgullo y determinación. "Esto no va de ideologías ni de política: va de dignidad, de salud y de futuro", han afirmado los portavoces del colectivo, que han agradecido la implicación y la fuerza de un pueblo "que ha dicho basta".

Reunión informativa en Fuente-Álamo. Juntos por Fuente-Álamo

Durante la sesión se han detallado los riesgos económicos, sociales y ambientales del proyecto. Según los ponentes, el macrovertedero supondría la llegada de más de 75.000 toneladas de residuos anuales durante varias décadas, con una huella de carbono superior a 25.000 toneladas de CO₂ al año.

Devaluación suelo urbano

Además han advertido de la posible devaluación del suelo urbano y agrícola entre un 30 % y un 50 %, así como del riesgo de contaminación del agua y del aire, con efectos directos sobre la salud de la población.

Los expertos han subrayado además el impacto ambiental sobre un entorno de gran valor ecológico, que alberga más de 60 especies protegidas o vulnerables, entre ellas el águila imperial ibérica y el búho real. "El supuesto progreso se convierte en ruina cuando lo que llega son residuos ajenos y contaminación", han denunciado los intervinientes.

Unidad comarcal

Uno de los aspectos más destacados del encuentro han sido la unidad comarcal alcanzada en torno a esta causa. Los ayuntamientos de Fuente-Álamo y Ontur, junto con los de Montealegre, Pétrola, Tobarra y Albatana, además de empresas agrícolas, cooperativas y colectivos vecinales, han mostrado públicamente su oposición al proyecto.

"A un pequeño municipio rural no se puede imponer la carga ambiental de media región", han resumido los portavoces de Juntos por Fuente-Álamo.

El acto ha concluido con una ovación cerrada y un mensaje que resume el sentir de toda la comarca: "Defendemos el agua que bebemos, el aire que respiramos y el valor de nuestra tierra. No se entierra el futuro de un pueblo que quiere vivir limpio".