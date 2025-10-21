El Ayuntamiento de Albacete aprueba la construcción de viviendas en un solar históricamente en desuso

El Ayuntamiento de Albacete ha aprobado la construcción de viviendas en un solar en desuso y sin solución constructiva durante años, el solar de Layesa, situado entre la avenida de la Guardia Civil y la calle Padre Romano.

Se trata de un espacio de 50,67 metros de fachada a la avenida de la Guardia Civil y de 28,5 metros de fachada a la calle Padre Romano.

El concejal de Urbanismo, Julián Garijo; la concejala de Barrios, Llanos Navarro; y el presidente del barrio de Industria, Mateo Guzmán, han visitado este martes el lugar y han explicado que se trata de dos parcelas con unas superficies de 3.720 y 722 metros cuadrados. Con la agrupación se originará un único solar de 4.442 metros cuadrados.

Garijo ha detallado que en el próximo Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo de este miércoles se tratará la aprobación de un estudio en detalle de estos solares según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y el resto de la normativa.

Asimismo, el PGOU establece que la solución propuesta en los estudios de detalle debe "armonizar con los edificios colindantes, mejorar el paisaje urbano y tener en cuenta el soleamiento e iluminación, de tal manera que se justifique que en los meses de invierno no se menoscabe el soleamiento".

Demolición de los edificios

Garijo también ha anunciado que se encuentra en la última fase de tramitación la licencia de demolición de las edificaciones existentes, construidas en los años 1900 y 2006 y en un estado precario de conservación.

Una vez aprobado el estudio, se elaborará el correspondiente proyecto de nueva planta para una edificación de uso mayoritario residencial.

"También se mejorará de manera sensible la estética de esta zona históricamente deteriorada, además de contribuir al incremento de la oferta de vivienda en la ciudad", ha expresado Garijo.