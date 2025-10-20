Albacete ampliará 1,35 kilómetros la AB-20 para acabar con los atascos y unir los barrios de la zona

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha presentado este lunes el proyecto para el nuevo tramo de la carretera AB-20 que contará con un presupuesto de 5,96 millones de euros y que prolongará esta vía 1,35 kilómetros desde la glorieta del parque de la Fiesta del Árbol hasta la carretera de Jaén.

Esta actuación permitirá conectar los principales accesos de Albacete como son las carreteras de Barrax y la de Jaén así como la calle Constantino Romero que canaliza el tráfico procedente del polígono industrial Campollano.

"Supondrá mayor movilidad sostenible, crecimiento, desarrollo y comunicación", ha destacado el regidor. Según el concejal de Infraestructura y Urbanismo, Julián Garijo, contará con 35 metros de anchura, dos calzadas de siete metros por sentido y un corredor para peatones y ciclistas.

El nuevo tramo de la AB-20, correspondiente al sector 4 del Plan General de Renovación Urbana de 1998, completa una parte fundamental de la red de circunvalación de la ciudad cuyas obras se detuvieron en 2018.

Dentro de esta ampliación se incluye la plantación de 588 árboles, la creación de tres rotondas situadas en la carretera de Barrax, la de Jaén y el camino del Molino. Además, se implantará un sistema de gestión de aguas pluviales adaptado a la normativa vigente, dado que la zona es inundable.

Imagen del proyecto. Ayuntamiento de Albacete

La licitación se espera que salga adelante los próximos meses mientras que el plazo de ejecución es de 16 meses una vez adjudicadas las actuaciones.

Manuel Serrano, ha avanzado que su equipo de gobierno está desarrollando planes de urbanización en varios puntos de la ciudad como calle Huesca, Mariana Pineda, la avenida Ramón y Cajal y la zona de Expovicaman.

"Albacete se prepara para crecer. Con pasos como este generamos economía, empleo y futuro", ha concluido el alcalde.