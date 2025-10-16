Así será la modernización del Mercado de Villacerrada de Albacete: todos los detalles

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Albacete ha aprobado este jueves el proyecto básico y de ejecución para la reforma integral del Mercado de Villacerrada.

Esta actuación que supondrá una inversión de 1.590.052 euros y que busca modernizar y revitalizar uno de los espacios comerciales más emblemáticos de la ciudad.

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha explicado que el proyecto "dará una nueva vida a un espacio tradicional y muy querido, referente del comercio local" y ha recordado que el pasado mes de mayo se reunió con los concesionarios de los puestos para informarles del diseño inicial y escuchar sus propuestas.

Reunión concesionarios de puestos Mercado Villacerrada. Ayuntamiento de Albacete

"Ahora aprobamos el proyecto definitivo y lo sacaremos a concurso público para su ejecución y puesta en marcha", ha señalado.

Detalles

Las obras tendrán un plazo de ejecución de un año desde su adjudicación y contemplan una completa renovación eléctrica, de fontanería, iluminación, pavimentos y revestimientos, así como la mejora de la imagen de los puestos y del exterior del edificio.

Entre las partidas más relevantes del presupuesto destacan la electricidad, la renovación interior y los cerramientos exteriores, cada una con cerca del 20 % del coste total, mientras que un 10 % se destinará a modernizar la imagen de los puestos.

Proyecto mejora Mercado de Villacerrada. Ayuntamiento de Albacete

El proyecto incluye la instalación de un falso techo registrable suspendido, nuevas luminarias tipo LED, y la sustitución de la instalación eléctrica y de fontanería por sistemas modernos e independientes para cada puesto.

También se renovará la red de saneamiento y se construirá un cuarto de contadores desde el que partirán las nuevas conducciones.

Más detalles

Otra de las intervenciones destacadas será la renovación de la cubierta de la escalera y la rampa de acceso desde la Plaza de Villacerrada, sustituyendo el material actual por placas de metacrilato traslúcido.

Además, se realizará una limpieza integral de la fachada, se instalarán nuevos directorios en los accesos y se reemplazará la carpintería exterior.

Proyecto mejora Mercado de Villacerrada. Ayuntamiento de Albacete

El proyecto contempla también la creación de un nuevo espacio central en la planta baja, a modo de plaza interior, que articulará las circulaciones y aprovechará el área en desuso donde anteriormente se ubicaba un supermercado. Durante las obras, los puestos afectados serán reubicados temporalmente en esa zona.

Valor comercial

En la primera planta se construirán nuevos baños accesibles para señoras y caballeros, situados en el vestíbulo de acceso desde la plaza, con una reestructuración completa del espacio para mejorar la accesibilidad universal.

El alcalde ha subrayado que la intervención persigue reforzar el valor del pequeño comercio y la atención personalizada que caracteriza a los mercados municipales.

"Nuestros mercados son un gran exponente del comercio local, ofrecen productos de gran calidad y un trato cercano que los consumidores valoran enormemente", ha afirmado Serrano.