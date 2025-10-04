Núñez destaca el impulso de la Feria de Hellín y el "liderazgo" del alcalde Manuel Serena

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha destacado este sábado en Hellín el "gran trabajo" que está realizando el alcalde, Manuel Serena, y su equipo de Gobierno para consolidar la Feria de Hellín como una cita de referencia en la provincia de Albacete y en toda Castilla-La Mancha.

Durante su visita a la feria, Núñez ha subrayado que “es un verdadero placer volver a Hellín y comprobar cómo la feria sigue creciendo, cómo sigue avanzando y cómo historias de feria se han convertido en un auténtico éxito”, ha informado el PP en nota de prensa.

En este sentido, ha querido personalizar el éxito de la feria en Serena, porque “está consiguiendo que una ciudad tan importante dentro de Castilla-La Mancha esté viva y tenga actividad”.

El presidente regional del PP ha destacado que la feria “es una razón para que los hellineros salgan a la calle y comprueben cómo su ciudad late con fuerza, con impulso y con el dinamismo que aporta un alcalde con la inquietud de situar a Hellín en el lugar protagonista que nunca debió perder”.

Núñez ha mostrado su apoyo y reconocimiento al Partido Popular de Hellín y a su alcalde, felicitándoles por su gestión y por “mantener viva la ciudad, generando oportunidades y crecimiento económico que repercuten en toda la región”.

"Buen momento" de Hellín

“El buen momento que vive Hellín es fundamental para Castilla-La Mancha”, ha incidido el presidente regional del PP, quien ha valorado la mejora de los datos de empleo, la vitalidad del campo y el esfuerzo por impulsar la actividad económica y turística.

“Lugares como Hellín son los que transforman la economía regional por su peso, su empuje y su capacidad de ser motor tractor del desarrollo de Castilla-La Mancha”, ha añadido.

Por último, Núñez ha querido agradecer “el esfuerzo, la dedicación y el trabajo del Ayuntamiento, de su alcalde y de todo el pueblo de Hellín, que están logrando que cada fin de semana la ciudad esté llena de vida, con una feria intensa, larga y bien organizada, que se ha convertido en una cita ineludible en el calendario provincial”.

“El Partido Popular de Castilla-La Mancha seguirá apoyando a Hellín y a su alcalde, Manuel Serena, porque su ejemplo demuestra que con trabajo, ilusión y gestión eficaz se puede conseguir que los municipios sean motores de progreso para toda la región”, ha concluido Núñez.