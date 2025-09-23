Villapalacios (Albacete) pone "todo su empeño" en la repatriación de su vecino fallecido en el frente de Ucrania

El teniente de alcalde del municipio albaceteño de Villapalacios, José Luis García, ha confirmado a Europa Press que el Consistorio está trabajando "lo más rápido posible" en la repatriación de Juan Luis Amador, vecino del municipio fallecido el 20 de septiembre en el frente de Ucrania.

"Estamos trabajando todos los que podemos para que Juan Luis vuelva con nosotros y esté con sus seres queridos", ha señalado García.

El edil se ha mostrado visiblemente afectado por la noticia, que "ha caído en el pueblo como un jarro de agua fría".

El Ayuntamiento ha adelantado que, una vez regrese el cuerpo, se organizará un homenaje en su memoria. De momento, se enfrentan a las dificultades técnicas y burocráticas del proceso.

Trabajo complejo

"Estamos en contacto con las embajadas desde el primer momento, pero hay una larga cola de espera y el proceso es muy complejo. Esto nos viene de sopetón y no tenemos experiencia", ha explicado García.

La noticia del fallecimiento llegó al municipio el sábado, pocas semanas después de que Amador hubiera visitado a su familia.

Persona ejemplar

"Estuvo con nosotros antes de las fiestas patronales. Era un chaval excepcional y amable, una persona que como decimos aquí nunca ha hecho un ruido", ha recordado el teniente de alcalde.

El Consistorio ha detallado que Amador, con experiencia como militar español, se unió al Ejercito ucraniano en octubre de 2022, motivado por "su corazón de soldado".

Despedida

Tras renovar su contrato, volvió al frente a mediados de septiembre y murió pocos días después en tareas de asistencia y defensa.

Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores han confirmado a Europa Press que la embajada de España en Kiev está en contacto con las autoridades ucranianas para recabar información y prestar asistencia consular a la familia.