Con la Puerta de Hierros cerrada, Serrano afirma: "Esta Feria 2025 ha sido buena en todos los sentidos"

La Feria de Albacete 2025 ya es historia tras el tradicional acto de cierre de la Puerta de Hierros, celebrado este miércoles en la explanada del Pincho de la Feria.

En un ambiente cargado de emoción, el alcalde de la ciudad, Manuel Serrano, ha asegurado que este año las fiestas "han sido buenas para la ciudad en todos los sentidos y por muchas cuestiones", agradeciendo a todos los colectivos que han contribuido a que se desarrollen con éxito.

Acompañado por los concejales de su equipo de Gobierno, otros miembros de la Corporación Municipal y los Manchegos de la Feria y de Honor, Serrano ha subrayado que un año más las celebraciones, declaradas Fiestas de Interés Turístico Internacional y en honor a la Virgen de los Llanos, "han sido lo que los albaceteños y albaceteñas han decidido y la que merecen".

En su intervención, el regidor puso en valor el carácter colectivo de una Feria que, según ha destacado, "hemos disfrutado, vibrado y vivido, y que ha contribuido a consolidar la Marca Albacete, la identidad y el carácter de todos los albaceteños y albaceteñas".

Deseos anuales

Tuvo también un recuerdo para quienes no han podido vivir estas jornadas festivas y para aquellos que ya no están, pidiendo a la Patrona de la ciudad "salud y unidad para recorrer un año que será intenso, en el que espero que juntos podamos alcanzar futuro, empleo y bienestar".

El alcalde ha felicitado de forma expresa al concejal de Feria, Francisco Navarro, por su labor al frente de la organización, así como a los trabajadores municipales de Cultura y Festejos, la Policía Local, Protección Civil, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, los vigilantes privados, los sanitarios del Sescam y a Cruz Roja.

Tejido ciudadano

Además, tuvo palabras de reconocimiento para los Manchegos de la Feria y de Honor, el tejido asociativo de la ciudad y los medios de comunicación, a quienes han agradecido su papel como "fedatarios públicos" de lo acontecido.

Durante su balance, Serrano ha destacado que en estos diez días "la ciudad, el Recinto Ferial, el Paseo de la Feria, la Plaza de Toros, las atracciones, la Cuerda, el Ejido y los barrios se han convertido en un auténtico espacio de cine donde se han vivido momentos inolvidables".

Unos días que, según ha remarcado, ya forman parte de la historia de la capital manchega y que confirman a la Feria como "un éxito colectivo" y como uno de los grandes motores de identidad, proyección y orgullo de Albacete.