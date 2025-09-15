La Feria de Albacete bate un "récord absoluto de asistencia": 430.000 personas se congregaron el sábado

Albacete vivió este sábado un "día histórico" al batir un "récord absoluto de asistencia" reuniendo a 430.000 personas en el Recinto de Ferial. Así lo ha celebrado el alcalde Manuel Serrano, quien ha destacado que se trata de la cifra más alta de la historia de los registros municipales, superando así el día de mayor afluencia de la feria del año pasado que se quedó en 426.000.

Hasta 2,3 millones de personas ya han disfrutado de la Feria de Albacete hasta la fecha, ha asegurado Serrano que la ha calificado como "la feria de España". Esta masividad no trajo "demasiados incidentes destacables" salvo la agresión sexual que sufrió ayer una joven de 28 años por parte de un hombre de 68 años, que ya ha sido detenido.

En este sentido, el regidor ha destacado el correcto funcionamiento de los protocolos del ayuntamiento para este tipo de situaciones y ha condenado enérgicamente la agresión.

"Se está celebrando una Feria que es histórica y un éxito en todos los sentidos, con datos muy positivos en cuanto a la recogida de basura, envases y vidrios se refiere, como un claro indicador de que el consumo va bien", ha subrayado el alcalde albaceteño.

Manuel Serrano tiene claro que estas cifras consolidan "la imagen que proyectamos al mundo, así como la identidad, la marca y el orgullo albaceteño".