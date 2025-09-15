Feijóo ensalza entre selfies el clima de "convivencia" de la Feria de Albacete: "Esta es la España que quiero recuperar"

El presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha puesto en relieve el ambiente de "concordia, optimismo y convivencia" que se respira en la Feria de Albacete como ejemplo de "la España que quiero recuperar".

El líder 'popular' se ha dado un baño de masas entre fotos y selfies además de atender a los medios de comunicación en la que ha sido su cuarta visita a esta Feria, declarada de Interés Turístico Internacional.

En una jornada marcada por la resaca de la suspensión de la última etapa de la Vuelta a España en Madrid por las manifestaciones de activistas propalestinos, ha criticado que estos actos "los proponga, anticipe y empuje el presidente del Gobierno" y que "en el boicot y en los altercados hayan participado socios del Gobierno y ex ministros", algo que bajo su punto de vista es "justamente lo contrario a la convivencia democrática".

Feijóo -que ha estado acompañado por el presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez y por el alcalde Albacete, Manuel Serrano entre otros cargos del partido- ha indicado que frente a la imagen vista en Madrid, Albacete proyecta al mundo "la España por la que trabajo y en la que creo".

En una Feria que ya ha superado los 2,6 millones de visitantes, según ha destacado Serrano, el líder 'popular' ha señalado que datos como este dejan claro que los españoles "quieren vivir cada uno pensando en lo que quiere, votando lo que considere oportuno, teniendo las aficiones que libremente elijan", pero que en el fondo "lo que quieren es convivir; y esta es la Feria de la convivencia".

Alberto Núñez Feijóo junto a Paco Núñez y Manuel Serrano en la Feria de Albacete.

Impacto económico

Núñez Feijóo también ha destacado la "buena empresa" que supone el impacto económico que deja este evento que comenzó el 7 de septiembre y se extenderá hasta el día 17.



Durante su visita, el líder nacional del PP ha realizado una ofrenda floral a la Virgen de Los Llanos, patrona de la ciudad. Desde allí, se ha dirigido a la plaza de toros de la ciudad para asistir a una corrida cuyo cartel ha estado compuesto por los matadores de toros Fernando Adrián, José Fernando Molina y Alejandro Peñaranda.





