La Ofrenda de Flores a la Virgen de Los Llanos reúne a más de 25.000 personas entre tradición y color

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha agradecido a la Peña 'El Templete', liderada por Enrique Charco, su trabajo durante 37 años para "dar esplendor a la Feria, conservar la tradición y poner a flor de piel las emociones" con la ofrenda de flores a la Virgen de Los Llanos.

La jornada ha comenzado con la tradicional Misa Manchega en la Catedral de Albacete, un acto que reúne cada año a cientos de fieles y turistas interesados en conocer la cultura y devoción local.

La ceremonia ha estado amenizada por el Grupo Danzas Magisterio, aportando un toque festivo y solemne a la vez.

La ofrenda, que ha reunido a más de 25.000 personas de 108 asociaciones y entidades, ha partido desde la Catedral hacia el Recinto Ferial.

Actividad querida

Durante el recorrido, los participantes han podido disfrutar del acompañamiento musical de la Banda Sinfónica Municipal de Albacete, así como de las actuaciones del Grupo de Coros y Danzas San Pablo, creando un ambiente emotivo y colorido.

El alcalde ha destacado el cariño, respeto y fervor de los albaceteños por su Patrona, calificando esta cita como "una de las más multitudinarias de nuestra Feria".

Serrano ha resaltado también la labor de coordinación de la Peña 'El Templete' con el Ayuntamiento, que asegura que cada año la ofrenda se desarrolle de forma organizada y con plena participación ciudadana.

Además, ha reconocido la contribución de la Asociación de Amigos de las Alfombras de Serrín de Elche de la Sierra, cuya colaboración en la decoración del recorrido añade un valor artístico y cultural único a la festividad.

Agradecimiento

Su intervención ha finalizado agradeciendo a todos los participantes por su implicación y por hacer de este acto un momento especial para la ciudad.

Esta ofrenda de flores no solo es un gesto de devoción, sino también un símbolo del espíritu comunitario y la identidad cultural de Albacete, que cada año atrae a visitantes de toda la región y de fuera de ella.