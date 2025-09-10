Dulce homenaje en la Feria de Albacete: reparten 5.000 miguelitos para recordar a su creador

La Feria de Albacete ha vivido este martes una de las jornadas más dulces con el homenaje al creador del célebre "Miguelito", Manuel Blanco, en el centenario de su nacimiento.

El acto, celebrado en el Salón de Autoridades del Recinto Ferial, ha reunido a autoridades locales y provinciales, representantes del sector, familiares y amigos en un emotivo reconocimiento a quien ideó un producto que hoy es un símbolo de identidad, orgullo y proyección de la provincia.

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha subrayado durante su intervención que "los Miguelitos de La Roda tienen sabor a Albacete" y que este dulce "hace mejor nuestra Feria y le da más sabor", resaltando también que la celebración, declarada de Interés Turístico Internacional, ha contribuido a su internacionalización.

Acto homenaje Manuel Blanco, creador del Miguelito Ayuntamiento de Albacete

Serrano ha defendido que, aunque nacidos en La Roda, "podríamos empadronar al Miguelito en Albacete" por la vinculación estrecha que mantiene con la feria.

Producto reconocido

El regidor ha animado además a consumir y regalar "Miguelitos" durante todo el año y, especialmente, en los días festivos de septiembre, con una advertencia entre sonrisas: "cualquier Miguelito que no se fabrique en La Roda es un facke".

El homenaje ha incluido la entrega de placas de reconocimiento a los hijos de Manuel Blanco, así como a Confitería Fernández, Miguelitos Arenas, Confitería Gaymon, Miguelitos Ruiz y los historiadores Miguel Lucas y Manuel Luna por su labor en la preservación y difusión de este producto tan representativo.

Reparto dulce

Como colofón a la jornada, el propio alcalde ha participado en el reparto de 5.000 Miguelitos en la explanada del Pincho de la Feria, donde centenares de vecinos y visitantes pudieron degustar el dulce que, desde hace décadas, se ha convertido en parte inseparable de la memoria colectiva albaceteña.

El acto fue organizado por el Ayuntamiento de Albacete en colaboración con la Asociación de Productores de Miguelitos de La Roda y ha formado parte de las actividades conmemorativas que este año están poniendo en valor diferentes hitos del patrimonio cultural y festivo de la ciudad.