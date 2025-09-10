COCEMFE entrega sus Premios Albacete 2025 con motivo de la Feria: todos los galardonados

La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) ha entregado este martes sus Premios 2025 con motivo de la Feria de Albacete. Una cita que ha tenido lugar en su estand y que ha reconocido a varias personas y entidades.

Este año, el Premio Asociativo ha sido para MetaSport CLM; el Premio Entidad Colaboradora para Aldi; el Premio Voluntariado para Emilio Ballesteros Cerdán; y el Premio Accesibilidad para el Ayuntamiento de Alpera.

Además, el fallecido Félix García Garrido, miembro de la Junta Directiva de COCEMFE Albacete, ha sido reconocido a título póstumo.

Apoyo de la Junta y la Diputación

Por su parte, el director general de Discapacidad, Francisco José Armenta, ha participado en la entrega de premios y ha puesto en valor el papel de COCEMFE como "referente en la defensa de los derechos y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad física.

"La inclusión es la base de una sociedad más justa y cohesionada. Castilla-La Mancha dispone de una hoja de ruta clara para seguir avanzando en este objetivo, con la implicación de todos los agentes sociales", ha afirmado.

De su lado, el diputado albaceteño, José González, también ha asistido a la cita, destacando la labor que lleva a cabo la entidad que preside Marcelino Escobar.

"En COCEMFE son artífices de muchos de los avances conquistados en igualdad y accesibilidad en la ciudad, en la provincia y en la Feria, donde colaboran activamente para garantizar que las personas con movilidad reducida o diversidad funcional puedan disfrutar en igualdad de condiciones de los espacios, actividades y servicios que ofrece esta celebración", ha asegurado.