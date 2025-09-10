El alcalde de Albacete se pone a vender boletos en la tómbola de Cáritas: "Es un orgullo"

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha querido colaborar personalmente en la tómbola que Cáritas instala en la Feria de Albacete y se ha puesto a vender boletos como un voluntario más.

Acompañado de las concejalas de Participación y de Igualdad, Llanos Navarro y Gala de la Calzada, Serrano ha asegurado que este puesto supone “un orgullo de nuestra Feria y una ocasión para ser solidarios".

"Lleva más de 70 años siendo protagonista de nuestras ferias en el Paseo y este año ofrece más de 735.000 boletos y 172.210 premios directos. Pero el mejor premio para todos sigue siendo la ilusión de colaborar con Cáritas en su labor de apoyo a quienes lo necesitan, participando en familia o con amigos en esta tradición ferial tan entrañable”, ha afirmado en una nota de prensa del Ayuntamiento.

Además, el alcalde ha recordado que esta tómbola también supone "una apuesta por el empleo, porque su apertura ha supuesto este año contratar a 17 personas que se suman a los más de 300 voluntarios y voluntarias que colaboran con Cáritas en esta edición".

Manuel Serrano ha animado a los albaceteños y a quienes nos visitan a "comprar boletos de esta Tómbola tan querida, a ver si así conseguimos agotar los boletos como suele suceder antes de terminar la Feria".