La Diputación y AquaDeus llevan al medallista olímpico Saúl Craviotto a la Feria de Albacete

La Diputación de Albacete y AquaDeus han organizado un encuentro en el estand de la institución en la Feria de la capital provincial con el medallista olímpico español más laureado de la historia, el piragüista Saúl Craviotto.

Santiago Cabañero, presidente de la Diputación; Dani Sancha, diputado de Deportes; y Adrián Pérez, director general de AquaDeus; han participado en un pequeño coloquio con el deportista que ha contado con numeroso público.

La colaboración entre AquaDeus y la Diputación de Albacete es habitual, un hecho que ha destacado Cabañero: "Hemos hecho muchas cosas juntos, no solo a nivel deportivo, sino también en infraestructuras. AquaDeus es una empresa que, como indica uno de sus proyectos, se moja mucho por nuestra provincia. Es puntera a nivel nacional y es de las nuestras, de nuestra provincia", ha afirmado.

Cabañero también ha mostrado el "placer" que supone contar en la Feria de Albacete con Craviotto. Y ha alabado su extenso palmarés, con seis medallas en Juegos Olímpicos. "Además, como policía, dedica su vida a velar por los demás, trabajando e investigando para que estemos tranquilos como sociedad", ha afirmado.

Impresionado con el Pasaje Lodares

Craviotto ha recorrido diversas calles de Albacete ya que ha realizado un entrenamiento con los integrantes del reto 'Mójate con AquaDeus', quedando sorprendido con el Pasaje Lodares, que le ha recordado a Milán. Sobre él, ha asegurado que es "la calle más bonita de España, top 10 mundial".

"En una comida con representantes de AquaDeus me vendieron muy bien la Feria, la más importante de España. Así que tenía muchas ganas de venir y estoy muy contento por el recibimiento que me han dado. Me llevo el cariño de la gente, una gente honesta, amable, que desde el minuto uno me ha hecho sentir como en casa", ha expresado.

Valores de AquaDeus

Por su parte, el director general de AquaDeus, Adrián Pérez, ha destacado la vinculación de su empresa con Saúl Craviotto, embajador de la misma. "Es una persona íntegra, que se cuida y recoge todos los valores que queremos trasladar a la sociedad, los valores de una empresa seria, que cuida el entorno y que fomenta el deporte y la vida saludable", ha afirmado.

El coloquio ha terminado con un pequeño trivial olímpico sobre la vida deportiva de Saúl Craviotto, con regalos de AquaDeus para las personas que han ido acertando las diferentes preguntas.

Para terminar, Santi Cabañero y el diputado Dani Sancha han obsequiado a Craviotto y a Pérez con una navaja de pastor y un llavero artesanales.

Encuentro con el Alba

Ya por la tarde, el estand de la Diputación ha sido lugar de encuentro de las plantillas del Albacete Balompié y del Fundación Albacete.

La cita ha dejado una imagen para el recuerdo, con el encuentro de los jugadores y jugadoras con Craviotto. El también olímpico Jesús Vallejo ha entregado una camiseta personalizada del equipo al piragüista.