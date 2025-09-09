Albacete cierra parques y reprograma actividades de la Feria ante la alerta de la Aemet por fuertes tormentas

El Ayuntamiento de Albacete ha decidido cerrar todos los parques de la ciudad ante el aviso amarillo cursado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por la formación de fuertes tormentas que pueden venir acompañadas de precipitaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y aparato eléctrico.

De esta manera, el Consistorio ha informado que la chocolatada infantil prevista para las 18:00 horas en Los Jardinillos se traslada al Pabellón Polideportivo Feria, a la misma hora.

Mientras, el cierre del Parque de Abelardo Sánchez ha obligado a suspender la primera actuación de la XXXVII Muestra Internacional de Folklore 'Ciudad de Albacete' que iba a tener lugar a las 20:00 hora por parte del Grupo de Danzas Magisterio. Este evento será reprogramado en los próximos días.

Tampoco se podrán desarrollar, en ese mismo Parque de Abelardo Sánchez, la Feria Infantil ni la primera sesión del Festival de Títeres, donde estaba prevista la actuación de la compañía Juglar Teatro de Cuba.

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha pedido comprensión a los ciudadanos por estos cambios y anulaciones, que "responden a cuestiones de seguridad, atendiendo a las recomendaciones de los expertos y a las previsiones meteorológicas".

"Más vale ser precavidos y cuidadosos, para evitar que luego tengamos que lamentar cualquier desgracia”, ha reconocido.

Los parques de la ciudad, incluido el Cementerio, permanecerán cerrados desde las 12:00 hasta las 21:00 horas de este martes ante el aviso amarillo por riesgo de tormentas y lluvias.