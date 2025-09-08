La Cabalgata y la apertura de la Puerta de Hierros dan el pistoletazo de salida a la Feria de Albacete 2025

Albacete ya vive un año más su esperada Feria. Este domingo ha tenido lugar la Cabalgata y la apertura de la Puerta de Hierros del Recinto Ferial, congregando a miles de personas y dando inicio a una celebración declarada de Interés Turístico Internacional.

Hasta 60 carrozas han participado en un desfile que ha recorrido las calles más céntricas de Albacete, en dirección al Recinto Ferial, dando el pistoletazo de salida a una Feria que se celebrará hasta el próximo 17 de septiembre y por la que el pasado año pasaron más de tres millones de personas.

Antes del desfile, dos aviones Eurofigther con sede en la Base Aérea albaceteña han sobrevolado la zona de la Avenida de España. En la Cabalgata, las 60 carrozas participantes han desfilado junto a la carroza Municipal, con los Manchegos de la Feria 2025 y los Manchegos de Honor.

Inauguración de la Feria de Albacete. Foto: Ayuntamiento de Albacete.

Asimismo, hasta 136 asociaciones y más de una veintena de agrupaciones musicales, bandas y charangas han animado el traslado de la imagen de la patrona de la ciudad, la Virgen de Los Llanos, a su capilla en el Recinto Ferial.

Apertura de la Puerta de Hierros

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha sido el encargado de la tradicional apertura de la Puerta de Hierros, junto al concejal de Feria, Francisco Navarro. Ha sido el momento más especial del primer día de Feria, que ha tenido lugar tras los tradicionales bailes manchegos a cargo de los diferentes grupos de folklore locales y el espectáculo pirotécnico de luz y sonido.

Visiblemente emocionado, Serrano ha mostrado su deseo de que "a Albacete le vaya bien con su Feria". "Abrir la Puerta de Hierros supone abrir la ciudad al resto del mundo. Es muy emocionante poder expresar lo que la gente de Albacete quiere y vive. Detrás de la Feria hay alegría, devoción, participación e ilusión", ha afirmado.

Traslado de la Virgen de Los Llanos. Foto: Ayuntamiento de Albacete.

Para el regidor, la Feria de Albacete es un "orgullo colectivo" que permite mostrar lo mejor de la ciudad, como la hospitalidad, la cercanía, el carácter acogedor de los albaceteños y albaceteñas y la forma de celebrar.

"La Virgen de Los Llanos, con su manto protector, le da vida y alegría a la ciudad. La devoción va en aumento", ha expresado.