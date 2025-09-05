Una de las diez aves más amenazadas del mundo es avistada en Albacete: llevaba siglos extinguida en Europa

A tan solo dos días de comenzar la Feria de Albacete, sus cielos han sido testigos de un acontecimiento excepcional: "Los agentes medioambientales han observado en los últimos días varios ejemplares de una de las diez especies de aves más amenazadas del mundo".

Así lo ha transmitido la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por medio de su canal oficial de Whatsapp. Se trata del Ibis Eremita, un pájaro que lleva extinguido en Europa desde el siglo XVIII y que solo se puede encontrar en estado salvaje en Marruecos y Siria.

Estos ejemplares forman parte del Proyecto LIFE, una iniciativa internacional que se inició en el año 2008 para reintroducir esta especie aviar en Cádiz (España) y varias zonas de Alemania y Austria. Si las anillas que portan en las patas son de color azul, proceden de los citados países europeos y si es amarilla, provienen de Cádiz.

Imagen de un Ibis Eremita compartida por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Los extensos y ricos campos de cultivo de La Mancha son el "bufé" perfecto para estos Ibis Eremita que se alimentan a base de insectos e invertebrados.

En uno de esos avistamientos, una de estas aves llamada 'Catán' quedó atrapada en unas cuerdas. Gracias al GPS que portaba, los agentes pudieron localizarla y fue trasladada al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Albacete.

Al día siguiente fue puesta en libertad para que prosiguiera su migración hacia Cádiz junto a su grupo. Su presencia en Albacete es un buen indicador de la salud de los ecosistemas agrícolas de la comarca y es una gran noticia teniendo en cuenta que este ave desapareció de nuestro continente hace siglos.