Los vecinos de Albacete tendrán que enfrentarse a una invasión zombi el próximo 25 de octubre: cómo participar

Survival Zombie regresará a Albacete el próximo 25 de octubre. Será en el Centro Comercial 'Imaginalia' en horario de 23 a 5 horas de la madrugada, con el objetivo de repetir el gran éxito de participación que registró el pasado año, con más de 800 personas inscritas.

La concejala de Juventud, Gala de la Calzada, ha destacado como elemento diferenciador de este juego, el hecho de que "está totalmente prohibido el alcohol al ser un evento deportivo que fomenta el turismo y el deporte, al tiempo que beneficia a sectores estratégicos como la hostelería".

El juego consiste en una gymkana de temática zombis en la que se premia la interpretación y se elimina a los jugadores por contacto, pasando del bando "Superviviente" al bando "Zombie" y así sucesivamente hasta que no quede nadie o que los supervivientes logren reunir una serie de elementos o "pruebas de vida" otorgadas por actores colocados estratégicamente en distintos lugares.

Las personas participantes se apuntan como supervivientes y tienen que conseguir sobrevivir durante toda la noche perseguidos por Zombies y "ayudados" por militares, agentes secretos, científicos...

A partir de 10 años

Los participantes deben tener más de 10 años. La edad de los jugadores es de 10 a 14, acompañados de padre, madre, tutor responsable del menor; y de 14 a 18, con permiso paterno, materno o tutor, siendo en ambos casos imprescindible traer la autorización firmada junto a una fotocopia del DNI del adulto.

Asimismo, habrá descuentos para jóvenes de entre 12 y 30 años que tengan el carné del Centro Joven de Albacete.