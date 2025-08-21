La Diputación y los vecinos reafirman su rechazo a una posible planta de amianto en Albacete y preparan alegaciones

Una oposición firme y conjunta. La Diputación de Albacete ha reiterado a los vecinos su rechazo a la instalación de una planta de amianto cerca de los municipios albaceteños de La Gineta, Barrax y La Roda y ha ofrecido apoyo jurídico y técnico a los ayuntamientos de estas localidades para frenarlo.



Así lo ha confirmado el vicepresidente de la Diputación, Francisco Valera, tras la reunión que ha mantenido este jueves con la presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete (FAVA), Carmen Sánchez Soro, según ha informado la institución provincial en una nota de prensa.



El vicepresidente ha subrayado la "plena sintonía" de la Diputación con la posición que la FAVA y otros colectivos vecinales de la ciudad de Albacete vienen manifestando en contra de esta instalación.

Además, ha trasladado los motivos ambientales, sociales y de salud pública que refuerzan esa oposición. “Los vecinos y vecinas encontrarán siempre en la Diputación a una aliada en esta reivindicación y en todas aquellas que defiendan la salud, la seguridad y la calidad de vida de la población”, ha apuntado.



En este contexto, dirigentes provinciales y representantes de la FAVA han comentado que el proyecto de vertedero se encuentra todavía en una fase inicial de consultas previas, en la que el promotor ha solicitado voluntariamente la opinión de administraciones, instituciones y colectivos afectados.

La semana pasada, era la propia delegada de Desarrollo Sostenible de la Junta en Albacete, Llanos Valero, quien mantenía un encuentro con representantes municipales y vecinales para darles explicaciones y recalcar que la iniciativa está en una etapa temprana.

Alegaciones

Se trata de un paso previo a la Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, que servirá para determinar si el promotor continúa o no con el procedimiento.



En esta fase, tanto administraciones como asociaciones y particulares pueden formular alegaciones, algo en lo que la Diputación ya está trabajando en coordinación con los ayuntamientos afectados, recuerdan desde la institución.