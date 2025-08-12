La Junta asegura que el proyecto de una planta de amianto en Albacete está "en fase inicial y de consultas previas"

La delegada de la Junta en Albacete de Desarrollo Sostenible, Llanos Valero, ha asegurado que el proyecto para instalar una planta de amianto en Albacete se encuentra en fase inicial y de consultas previas.

Valero ha mantenido un encuentro con representantes de los ayuntamientos de Albacete, La Gineta y la Roda y diversas asociaciones vecinales debido a la preocupación por el proyecto, constatando su intención de formular alegaciones al mismo.

En concreto, ha detallado que el expediente se encuentra en un trámite inicial y voluntario de consultas previas para la emisión, por parte de la Dirección General de Calidad Ambiental, del Documento de Alcance, como paso previo para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental.

"Este trámite se realiza antes de iniciar la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y sirve para que el promotor recopile toda la información necesaria para tomar la decisión de seguir o no adelante", ha expresado.

Además, ha asegurado que el proceso está siendo totalmente "transparente y garantista", por lo que cualquier afectado "puede formular alegaciones. Por último, se ha comprometido a permanecer en contacto y facilitar la información que sea de interés para ayudar a tomar aquellas decisiones que sean de su competencia.

Oposición del Ayuntamiento

Por su parte, la concejala de Sostenibilidad y Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Albacete, Rosa González de la Aleja, ha destacado la colaboración entre administraciones para valorar el impacto ambiental, urbanístico y para la salud de los vecinos. Y ha agradecido a la Junta su "disposición, cercanía y rápida respuesta".

Por último, ha mostrado la oposición del Ayuntamiento a la instalación y a cualquier proyecto que vaya en contra de la salud de los ciudadanos.

"El Ayuntamiento irá siempre de la mano de los vecinos y vecinas y escuchará sus peticiones. Un ejemplo es la reunión de este lunes con representantes de la Fava, de la Asociación Vecinal 'El Trigal' y de Casas Viejas. "Lideraremos junto a ellos las alegaciones necesarias para evitar su instalación", ha sentenciado.