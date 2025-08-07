En este pueblo de Albacete conviven vecinos de 32 países: "Para la ultraderecha sería un estercolero multicultural"

La inmigración se ha convertido en uno de los principales temas de actualidad en España. En este sentido, Villamalea (Albacete) es un municipio de 4.300 habitantes donde un cuarto de la población son inmigrantes y conviven personas procedentes de hasta 32 países distintos.



Durante el pleno municipal celebrado el pasado martes, las tres formaciones políticas (PP, PSOE e IU) aprobaron por unanimidad una moción que pide la regularización masiva de todas las personas del pueblo en situación administrativa irregular.

El texto, impulsado por Cáritas, la parroquia local, los Servicios Sociales y varias asociaciones de vecinos, será remitido al Congreso de los Diputados, a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con el objetivo de apoyar la Iniciativa Legislativa Popular que pide la regularización extraordinaria de personas migrantes en España.

Acuerdo PP - PSOE - IU

Desde los comicios de mayo de 2023, la alcaldía de esta localidad albaceteña pertenece a José Núñez Pérez (PP). Los seis concejales 'populares' del equipo de gobierno, que conforman la mayoría del pleno, "comprendieron que lo que defendía la moción era cierto y no tuvieron ningún impedimento en apoyarla", explica Floren Alfaro, trabajador social de Villamalea desde 1999 a EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM.

Fuerte industria agroalimentaria

Este acuerdo entre los tres partidos políticos nace del peso de la población inmigrante en la economía del municipio. Desde hace décadas, Villamalea se ha convertido en un destino muy atractivo para los extranjeros debido a la fortaleza y prosperidad de la industria agroalimentaria local.

"La mayoría de migrantes vienen a trabajar en las fábricas de champiñón o en las cooperativas de vino, almendra o conejos", resalta Alfaro.

Jornadas de interculturalidad y diversidad en Villamalea (Albacete).

La llegada de nativos de Marruecos, Ecuador, Colombia, Ucrania, Rumanía, Venezuela y otros 26 países ha generado una comunidad multicultural que se congregó el pasado mes de junio en un intercambio de raíces, gastronomía y tradiciones.

"El imán se puso a rezar con el cura del pueblo y con gente católica dentro de la mezquita", recuerda el trabajador social.

En la mezquita de Villamalea: Javi Cano, el sacerdote de la parroquia junto al imán Abderrahmam.

La convivencia entre todas las comunidades es "muy positiva" según Alfaro, quien ha ensalzado la ausencia de delincuencia y la seguridad. "Es un pueblo donde nunca pasa nada; para la ultraderecha, pues Villamalea sería como un estercolero multicultural", ironiza.

Para Floren Alfaro, este acuerdo entre el PP, PSOE e IU lanza "un mensaje muy poderoso de que España no es un país de odio. Aquí vivimos todos con respeto y naturalidad, eso es lo que hay que incentivar", concluye.