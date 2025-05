Un pueblo de Albacete sigue "invadido" por cabras montesas: "Tenemos miedo, esto está descontrolado"

Hace casi un mes, la alcaldesa de Jorquera (Albacete), Pilar Medina, denunció a los medios de comunicación la preocupante sobrepoblación de cabras montesas en su municipio. Una "plaga" que sigue generando numerosos daños en huertos, cultivos y viviendas.

"Tenemos miedo, esto está descontrolado", denuncia la máxima regidora en exclusiva a EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM. "Están estropeando las huertas y los sembrados y además luego se cuelan en los patios y corrales de las viviendas", asegura.

Cabe señalar que este pequeño municipio de unos 350 habitantes lleva sufriendo esta problemática desde hace 20 años. "Son cabras montesas libres que han venido aquí, se han quedado, han nacido más y ahora tenemos un gran número de ejemplares", relata Medina.

La alcaldesa de Jorquera, María Pilar Medina Martínez. Ayuntamiento de Jorquera

"Nosotros no tenemos ni los recursos ni las competencias para hacer nada", señala, a lo que añade que "al tratarse de una especie protegida no se puede hacer nada, claro", lamenta.

La alcaldesa informó por entonces de la situación a la Diputación Provincial de Albacete y a la Junta de Comunidades. A este respecto, Medina nos detalla que van a "mantener una reunión con la Delegada de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente para ver cómo lo podemos solucionar".

Cabras montesas invadiendo viviendas en Jorquera (Albacete).

"Estoy pendiente de que me den fecha. Me han atendido en Diputación y me han dicho que sí, que vamos a hacer una reunión", ha incidido.

No ha habido heridos, de momento

Pilar Medina ha pedido una solución antes de que se produzcan accidentes. "Hasta el momento no hemos tenido que lamentar ningún daño personal, pero material, sí y mucho. Lo que no quiero es que llegue el momento en que tengamos que hablar de esto por una desgracia", ha concluido.