Emoción y retos solidarios en Albacete para apoyar a los niños con cáncer de Castilla-La Mancha

Este sábado se ha celebrado la octava edición de Pilates Solidario a favor de la Asociación de Familias de Niños con Cáncer de Castilla-La Mancha (Afanion) en el Recinto Ferial de Albacete, en el que se ha rendido homenaje al pediatra albaceteño llamando al evento 'Memorial Antonio Cepillo', y cuyo objetivo para esta edición ha sido conseguir fondos para alquilar una vivienda para Afanion.

El presidente de Afanion, Juan García Gualda, se ha mostrado emocionado al hablar del pediatra y ha transmitido que "hoy es un día muy importante, el Pilates Solidario no puede llevar un nombre mejor". "Uno de los culpables de que yo sea hoy presidente es él, porque me empujó, me convenció y me ayudó a entender que sí era posible y que sí que iba a hacer las cosas bien", ha manifestado García Gualda.

El presidente de Afanion ha recordado al pediatra con cariño por su vinculación con la Asociación y por la amistad que ambos compartían. "Cuando vienen dudas o situaciones en las que pienso si ha llegado el momento de dar un paso al lado, le pregunto a él y siempre obtengo una respuesta".

Increíble empeño

Por su parte, el socio de honor de la Asociación y promotor del Pilates Solidario, Ricardo López, ha declarado que "la involucración de Antonio con el Pilates fue total, desde el primer día, su empeño, aun estando enfermo, de asistir, bailar, participar fue increíble".

En ese sentido, ha trasladado que "Antonio tenía empuje y fuerza para convocar a todo el mundo y la gente respondía, cuando alguien obtiene esa respuesta de los demás es porque da muchas cosas, tenía mucha facilidad para conectar con todo el mundo".

Este año, el objetivo de la actividad ha sido conseguir financiar una nueva vivienda en Albacete durante cinco años para las familias que se tienen que desplazar de su domicilio habitual y recibir tratamiento en el Hospital de Albacete.

Un reto

Este proyecto está enmarcado dentro del servicio 'Un hogar fuera de tu hogar' que Afanion pone a disposición de las familias de la región. Además, dentro de esta jornada se ha desarrollado también el 'Reto 12 horas Aquaservice por Afanion', que tuvo que ser aplazado el pasado 9 de marzo y que ha consistido en correr o caminar rodeando los Redondeles de la Feria durante todo el día.

En este reto, empresas colaboradoras, entidades, familias y amigos de la Asociación se han unido para mostrar su apoyo a las familias que conviven con el cáncer infanto-juvenil en la región.

En este sentido, García Gualda ha querido agradecer "el compromiso de los más de 200 voluntarios que han hecho que el día fuera perfecto, y a todas las empresas que han colaborado, así como a Ricardo López y resto de organizadores".

Felicitaciones del alcalde

Por su parte, el alcalde, Manuel Serrano, ha felicitado al presidente de la Asociación así como al resto de personas que han recibido un reconocimiento, como los Guachis, el Hospital de Albacete, Ricardo López Torrecillas como organizador del Pilates Solidario, y Dori Boluda.

Sobre esta última, ha dicho, "como madre de Antonio Cepillo es la destinataria principal de todo el cariño y todo el reconocimiento que hoy enviamos al cielo. El Centro Sociocultural de los barrios Medicina y Universidad también lleva el nombre de este albaceteño ilustre e irrepetible".

También ha recibido en nombre del Ayuntamiento un reconocimiento otorgado a todos los ciudadanos. "En el Ayuntamiento sabemos perfectamente que el deporte popular es un aliciente impresionante, con un gran atractivo, y que los ciudadanos responden siempre de madera masiva. Si además es Afanion quien convoca, el éxito está asegurado".

Contar con el ayuntamiento

También ha felicitado "muy especialmente" a Juan García Gualda. "Quiero decirle a Juan que él y Afanion pueden contar siempre con el Ayuntamiento, porque él se lo merece y se lo merecen los niños que valientemente se enfrentan al cáncer, así como sus familias y amigos que merecen todo nuestro apoyo y consideración".

El diputado provincial responsable del Área Social, José González, ha felicitado a Afanion por ambas iniciativas, incidiendo en que es importante "más que recordar, tener siempre presente" a figuras que como ésta, "que han hecho mejor a nuestra provincia, mejorando la vida de otras personas", y ha destacado que ese 'poder' siga vivo a través de su legado y su ejemplo.

Además, ha puesto en valor las actividades propuestas para esta jornada, cuyos fondos irán destinados a los diferentes proyectos, servicios y recursos que esta asociación presta en la región, con entre 200 y 300 actuaciones cada año: desde el diagnóstico al tratamiento, incluyendo las recaídas y el duelo.

González también ha aprovechado la ocasión para reiterar el firme respaldo del Gobierno provincial a esta asociación, trasladándole todo su apoyo y cariño, y el compromiso de seguir sumando y acompañando a Afanion en cada iniciativa que pongan en marcha.