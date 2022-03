Albacete prepara la revolución de la bicicleta con una inversión de 685.000 euros

El Ayuntamiento de Albacete da un paso más por la movilidad sostenible en la ciudad, con una inversión de 685.000 euros para ampliar y mejorar el carril bici, creando ciclocalles y ciclocarriles, dando continuidad a las vías ya existentes y adecuando los cruces, con el objetivo de lograr una red segura y extensa.

Se hará a través de dos proyectos, aprobados en la Comisión de Movilidad Urbana que ha tenido lugar este martes, seleccionados por el Ministerio de Movilidad, Transporte y Agenda Urbana para la primera convocatoria de los fondos de recuperación Next Generation, por lo que, según ha explicado el alcalde, Emilio Sáez, de cada 100 euros invertidos, 65 euros se sufragarán con fondos europeos.

Los objetivos de esta estrategia son mejorar el mantenimiento de la red actual, repintando, señalizando y reparando las zonas deterioradas, mejorar los cruces y las conexiones de la red, dando mayor continuidad a los carriles, crear ciclocalles, donde los ciclistas tengan prioridad, y seguir haciendo nuevos carriles bici, ampliando la extensión de la infraestructura actual hasta los 55 kilómetros.

"Las personas usaran el carril bici si tienen un itinerario seguro desde su punto de salida y su punto de llegada, y eso es lo que queremos conseguir", ha asegurado Sáez.

Por su parte, el concejal de Movilidad Urbana, José González, ha detallado todas las actuaciones que se desarrollarán en los dos proyectos. El primero, con una partida de 511.476 euros, tendrá un plazo de ejecución de las obras de cuatro meses desde su adjudicación.

En esta primera parte, se creará una nueva estructura ciclista en el barrio de Cañicas-Imaginalia, con un carril-bici de doble sentido y 2,4 metros de ancho que conectará el norte de la avenida Gregorio Arcos con el sur de la avenida de La Mancha. Asimismo, se unirá la calle Campanilla con la calle Constantino Romero y la Fiesta del Árbol con la avenida Escritor Rodrigo Rubio.

Igualmente, se conectarán los itinerarios ciclistas ya existentes en las calles Alcalde Conangla y San Pedro, mejorando también la conexión con la rotonda del Puente de Madera.

Mayor conexión con los centros educativos

Se intervendrá en la calle Lérida para ampliar la red hasta el barrio Canal de María Cristina y conectarlo con la ronda exterior, se mejorará la infraestructura en la rotonda que conecta las calles Virgen del Pilar y Constantino Romero y se creará un nuevo carril-bici en la avenida del Teatro, para conectar con la avenida Cronista Mateo y Sotos y la calle Casas Ibáñez, permitiendo la accesibilidad en bici a los IES Don Bosco y Andrés de Vandelvira, el CEIP Ana Solo, la Universidad Laboral y el Teatro de la Paz.

"Es una oportunidad de conectar los centros educativos con carril-bici para concienciar y que se empiecen a usar medios de transporte sostenibles desde edades tempranas", ha destacado González.

A petición de los vecinos, se eliminará el aparcamiento y se habilitará un espacio peatonal con arbolado en la zona denominada Plaza de los Titihs, desde Ramón Menéndez Pidal hasta Diego de Alarcón, y se conectarán los itinerarios ciclabes de Julio Carrilero y Ramón Menéndez Pidal en la calle Pozo.

Mejorar la seguridad vial de ciclistas

De otro lado, se mejorará la seguridad en los cruces de calzada para los ciclistas, habilitando un espacio adecuado para su paso en la avenida Gregorio Arcos con la calle Jesús del Gran Poder, en la carretera de Ayora con la calle Poeta Agraz y en la carretera de Murcia.

"Trasladaremos el carril bici en paralelo al paso de peatones para que los ciclistas puedan cruzar sin tener que bajarse de la bici o cruzar a las bravas", ha indicado el edil.

Creación de ciclocalles

El segundo proyecto tendrá una partida de 173.940 euros para obras de mejora y creación de ciclocalles, "donde tendrán prioridad los ciclistas". Pretendemos que las bicicletas vayan por el centro de la calzada sin ser adelantadas por los coches", ha señalado González.

En total, serán más de 30 calles que conectarán con seguridad los carriles bici, creando una ronda interior en la ciudad. Para ello, se señalizarán verticalmente las calzadas con una bicicleta y unas flecas indicando la dirección de circulación, además de limitar la velocidad a 30 kilómetros por hora.

Respecto al mantenimiento de los carriles ya existentes, el objetivo final será trasladar los carriles de las aceras a las calzadas, pero, hasta entonces, se mantendrán los ya existentes en buenas condiciones, mejorando y repintando las señalizaciones.

En definitiva, una estrategia que pretende "poner a disposición de la ciudadanía una de las redes más importantes de España en materia de carril-bici", según ha celebrado el primer edil, que ha incidido en su propósito de "cambiar los modos de movilidad, en busca de una ciudad más amable y sostenible".

Las bicis no discurrirán por zonas peatonales

A preguntas de los medios sobre la peatonalización del centro y el tránsito de bicicletas, Sáez ha señalado que por el momento estos vehículos no podrán circular por las zonas peatonales, no obstante, no descarta abrir el debate en un futuro.

"En la peatonalización del centro vamos a escuchar a todo el mundo, lo hemos hecho con los comerciantes que nos han pedido ampliar el espacio hasta Gabriel Lodares, y lo haremos con todas las personas afectadas. Las bicis no pasarán de momento por la zona peatonal, pero no se descarta que cambie en un futuro".

También sobre las obras de peatonalización, Patrimonio ha dado luz verde para retomar las obras de renovación de las infraestructuras hidráulicas en el Paseo de la Libertad, tras concluir los trabajos de excavación, iniciados a raíz del hallazgo de unos restos óseos el pasado mes de agosto.

Un parón que, según Sáez, no ha retrasado los plazos, por lo que creen "seguir estando en tiempo y forma para finalizar las obras dentro de lo previsto".

