Las Lagunas de Ruidera tendrán aforo limitado el próximo verano: así serán las reservas

Las Lagunas de Ruidera tendrán aforo limitado a partir del próximo verano con el objetivo de acabar con las aglomeraciones en el parque natural. Así, habrá que reservar aparcamiento a través de una aplicación y una vez se complete el aforo, no se podrá acceder con el coche al entorno, tal y como ha informado CMM.

En este sentido, además de la plaza de aparcamiento, se podrá reservar en restaurantes, casas rurales u hoteles, hasta completar el aforo del parque. Según la misma fuente, a los visitantes les parece una medida “estupenda, ya que tendrían la certeza de conseguir sitio y hueco para aparcar”.

No convence a los hosteleros

Por otro lado, la nueva medida no convence a los hosteleros, que apelan a los turistas que improvisan, ya que no podrán planificar una escapada a las Lagunas con tan poco tiempo. Afirman que no pasa nada por quitar la masificación, pero piden “medidas para contrarrestarla”.

Asimismo, reclaman un reparto más equitativo de las visitas a las Lagunas de Ruidera, que reciben el mayor número de turistas durante los fines de semana y en verano. “Hay que fomentar las visitas durante la primavera y el otoño, ya que también trabajamos en esas épocas”, sentencian los hosteleros.

