CSIF denuncia la "falta de seguridad" que sufren los profesionales sanitarios de Albacete

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) ha denunciado la "falta de seguridad" que padecen los profesionales del Centro de Especialidades del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete y ha exigido "la incorporación de personal de vigilancia".

En un comunicado, ha asegurado que "los trabajadores de este centro, de 5.600 metros cuadrados y más de 40 consultas médicas, se enfrentan a situaciones comprometidas y muy graves, entre las que se encuentran las amenazas, intentos de agresión y robos".

La responsable del Sector de Sanidad de CSI-F Albacete, Silvia Crusat, ha subrayado que "la Administración tiene que tomar medidas incorporando personal de vigilancia, no se les puede abandonar de esta forma".

"Los baños no cuentan con pasadores para cerrar las puertas, lo que ha ocasionado situaciones intimidantes", ha advertido Crusat, quien ha añadido que "el acceso a las zonas privadas de los trabajadores están abiertas y cualquier persona puede entrar a las mismas, lo que podría solucionarse con lector de tarjetas para impedir el acceso a todo personal ajeno".

Ha lamentado que el sistema de llamamiento de los pacientes "no funciona desde el 12 de septiembre. En enero se habilitó, pero sólo funcionó dos días" lo cual, ha enjuiciado, "no sólo implica problemas de gestión en las consultas, sino también de inseguridad para los profesionales que reciben protestas, no siempre amables, porque al llamar a los pacientes por su nombre se quejan, como es lógico, de falta a su intimidad".

Según Crusat, esta situación que afecta al Centro de Especialidades es extensible a toda la red sanitaria del Servicio de Salud regional (Sescam), donde se ha producido “un aumento considerable de agresiones e insultos diarios a profesionales a raíz de la pandemia".

"No se puede pasar de los aplausos a los insultos y amenazas. No queremos aplausos, sino respeto y condiciones de trabajo dignas", ha reclamado, y de ahí que haya pedido "la incorporación de personal de seguridad en todos los centros para prevenir las agresiones y amenazas", ha concluido.

