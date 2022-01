Ofrecen 400 euros de recompensa por encontrar a Kuka, una ninfa perdida en Albacete

El pasado 9 de diciembre desapareció cerca de Albacete Kuka, una ninfa de color gris y cresta amarilla que justo en ese momento estaba tomando antibiótico por un problema digestivo. Su dueña, que no ha dejado de buscarla desde entonces, ofrece una recompensa de 400 euros a quien logre encontrarla y se la devuelva.

Según ha explicado su propietaria a través de redes sociales, Kuka es "parte de la familia" y "el vínculo con ella es muy especial", ya que la crió desde que tenía 25 días. Por este motivo ha pedido a todos los vecinos de la ciudad y de pueblos cercanos que contacten con ella en el caso de haberla visto por la calle. "Hacía muchísimo aire y la perdí de vista enseguida", ha explicado.

"Estoy muy desesperada. La estoy buscando por todos lados y no sé nada de ella. Estaba con antibiótico porque no digiere bien las semillas. Por favor, si alguien la tiene que me la devuelva y yo le regalaré otra igual y le recompensaré con 400 euros", ha publicado en varios grupos de Facebook.

Sigue los temas que te interesan