Albacete se vuelca con Ángel: busca la bufanda que le cosió su mujer antes de morir

En los últimos días se ha hecho viral la historia de Ángel, un viudo de Albacete que perdió el pasado 3 de enero una bufanda con gran valor sentimental por las calles de la ciudad. La prenda, que fue cosida por su mujer con todo el mimo del mundo, es de color tostada, con flecos en los dos lados y dos filas de agujeros en las puntas.

Este hombre, natural de Lezuza, se encontraba dando un paseo por la capital alrededor de las 11:00 horas cuando se le cayó la bufanda. Fue por la zona de los olivos de la carretera de Barrax, cerca de Los Invasores, ya que recuerda que se la quitó porque tenía calor y la llevaba debajo del brazo. Sin embargo, fue por la noche cuando la echó en falta y, con el propósito de encontrarla, colgó varios carteles por si alguien la había visto.

En Albacete!!! Por fa ayudemos a Ángel pic.twitter.com/Td08D0QInB — Duna y Maya fan account (@luttynorlax) January 5, 2022

Según cuenta Ángel a EL DIGITAL, "la bufanda puede valer 8 o 10 euros", pero el valor sentimental "es grandísimo" porque se la hizo su mujer, que falleció hace cuatro años. Es por ello que ofrece una recompensa de 50 euros a aquel que logre encontrarla y se la devuelva.

"Desde que colgué el cartel me han traído cinco o seis bufandas que se han encontrado por la calle, pero ninguna es la mía. También me dijo un hombre que vio una en el suelo muy bien doblada, pero que no la cogió por el tema covid", relata el albaceteño, que teme que haya podido acabar en algún contenedor.

Aunque de momento no se sabe nada de este valioso objeto, Ángel pide la colaboración de todos los ciudadanos para recuperarla y agradece a todos aquellos que se han volcado. "Todo esto no se hace por el precio de la bufanda, sino por lo que significa para mí".

