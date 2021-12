Piden la dimisión de un concejal de Albacete por sus palabras sobre violencia de género

El concejal de Igualdad del Ayuntamiento de Albacete, Manuel Martínez, ha pedido al edil del Grupo Municipal Popular, Francisco Navarro, que dimita si no se disculpa por sus declaraciones acerca de los recursos que reciben las mujeres víctimas de violencia de género.

Martínez ha asegurado que la atención a las víctimas de violencia de género se ciñe a protocolos "estudiados y probados" que se llevan a cabo a través de profesionales del Centro de la Mujer y de los Servicios Sociales, que detectan e informan si la mujer solicitante de atención o apoyo tiene una situación de vulnerabilidad, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Un recordatorio que llega tras las "desafortunadas" e "inoportunas" declaraciones del edil del Grupo Municipal Popular, Francisco Navarro, durante el debate de una moción en la pasada sesión plenaria que "nada tenía que ver con la violencia de género".

"Han pasado unos días y Navarro no ha pedido disculpas, por lo que es urgente que lo haga, o de lo contrario, deberá dimitir", ha aseverado Martínez, lamentando el "preocupante desconocimiento del sistema de prestaciones en general y la situación de las mujeres víctimas de la violencia de género en particular, por parte del concejal, eso por ser bueno y no entender que tras el desconocimiento se esconde una posición política contraria al respecto", ha indicado.

En este sentido, Martínez ha recalcado que las atenciones que se ofrecen a las víctimas de violencia de género "no son ningún regalo. Se trata de dispositivos de seguridad, recursos de acogida temporal porque en su casa no pueden vivir, una orientación laboral, una atención psicológica o una prestación, con la que no puede vivir nadie de forma digna y que se limita tanto en el tiempo como en la forma de percibirla", ha sostenido el concejal de Igualdad.

"Tiene que saber Francisco Navarro que este año hemos tenido en Albacete 400 atenciones a mujeres víctimas de violencia de género, y que aquella que se encontraba en situación de vulnerabilidad ha recibido el apoyo necesario", de este modo, Martínez ha informado de que este 2021 en Albacete se han acogido a cerca de 50 mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos o hijas, "y que muchas de ellas no tenían sentencia que así lo declarara, pero venían directas del hospital después de recibir una paliza y, desde luego, a su casa no podrían volver. ¿Les pedimos la sentencia en la puerta de la casa de acogida?", ha preguntado Martínez.

El concejal de Igualdad ha recordado que determinadas formaciones políticas "llevan años atacando cualquier tipo de atención a estas mujeres, negando hasta la propia existencia de su violencia", y ha concluido subrayando que "desde todos los ámbitos, deberíamos tener más cuidado con estas afirmaciones que vuelven a cuestionar la credibilidad de la violencia y las motivaciones de sus víctimas cuando denuncian".

Sigue los temas que te interesan